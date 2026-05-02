El Porriño gobierna desde el pivote

Si Carmen Prelchi hubiese imaginado su partido soñado es muy probable que describiese lo sucedido en el arranque del segundo tiempo en A Sangriña donde hizo pedazos la defensa del Guardés para conducir al Porriño a una de esas victorias que permanecen en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo. Todo giró alrededor de esa batalla en los seis metros donde la viguesa -bien secundada por Zhukova- ganó por aplastamiento. En un área, donde anotó seis goles todos después del descanso, y en el otro donde contribuyó un muro que obligó al Guardés a buscar el acierto (que no encontró) en los extremos. El viaje de las guardesas en la Liga se acabó a manos de su gran rival que será quien se cruce con el Bera Bera en semifinales. Le queda al equipo de Ana Seabra la Copa y esa final de la EHF para resarcirse, pero este mal trago no se lo quita nadie. Una tarde para el olvido, gris, sometidas en el segundo tiempo por las porriñesas, mejores en el planteamiento, en la portería, en el lanzamiento...en todo.

Prelchi lanza para conseguir uno de sus goles. | PEDRO MINA

Isma Martínez es el otro gran triunfador de la tarde, aunque fiel a su costumbre desviará la atención hacia sus jugadoras. Hace tres meses la temporada anunciaba derribo tras la salida de Buforn y Santomé; hoy está en semifinales. Recogió los trozos del equipo y fue recomponiendo su obra, convirtiendo en primordiales vías que hasta el momento eran secundarias. En A Sangriña consiguió con su defensa incomodar a Cacheda, que es como ponerle una venda en los ojos al Guardés, cerrar los pasillos centrales y obligar a lanzamientos desde el extremo. Desde el principio se vio incómodo al Mecalia, por debajo en el marcador desde el comienzo, ante un Conservas Orbe Zendal que comenzó a castigar en el pivote por medio de Zhukova. El 2-6 mediado el primer tiempo fue el primer toque de atención para el equipo de Seabra que se fue recomponiendo a duras penas hasta cerrar el primer tiempo con un 8-8 que dejaba todo en el aire.

Noticias relacionadas

Cacheda lanza a portería en el segundo tiempo. / Pedro Mina

Pero la vuelta del vestuario fue como una sucesión de plagas para el Guardés. Catorce minutos tardaron en anotar el primer gol. Precipitación en el lanzamiento (incluidos dos siete metros), buena defensa porriñesa en el centro y la inspiración de Ferrarín y Palomino tienen la culpa. Ese tiempo sin anotar lo aprovechó Prelchi para hacer saltar por los aires el partido. Cuando Téllez abrió la cuenta en el segundo tiempo para el Guardés el marcador era 9-15. De los siete goles porriñeses cinco llevaban la firma de Carmen Prelchi, un martillo pilón al que buscaba Caro Bono con insistencia para que siguiese con su proceso de demolición. La especialista defensiva se tranformó en una máquina de guerra a la que el Guardés no supo cómo sujetar. La ventaja llegó a siete goles (10-17) con poco más de quince minutos por delante. El Guardés sacó entonce ese espíritu que ha convertido los últimos minutos en A Sangriña en ese espacio en el que pueden suceder cosas inexplicables. Amagaron con la reacción, llegaron a ponerse 15-18 con posesión. Pero no había tiempo para milagros. Lo negó la firmeza del Porriño, su temple y la pizarra de Isma Martínez.