Porriño y Carballal se despiden de sus opciones en el sector juvenil
Las derrotas del sábado les dejan sin opciones de clasificación para la final nacional en la última jornada
M.Alonso
En la segunda jornada de los sectores nacionales de la categoría juvenil femenina se acabaron las opciones de clasificación para los conjuntos gallegos, el Calfrima Carballal y el BM Porriño.
CALFRIMA CARBALLAL, 19 – 29, GRUPO USA H. MISLATA
El Calfrima Carballal cayó derrotado ayer ante el Mislata, gran favorito del grupo, al haberse proclamado campeón de España con esta generación en los dos últimos años en la categoría cadete.
El conjunto vigués sabía que para poder llegar con opciones al tramo final había que hacer un trabajo casi perfecto. Y así fue en los primeros minutos, en los que el choque avanzó igualado, pero varios errores en ataque, permitieron al Mislata correr a la contra y el repliegue vigués no supo frenarlas. Ello permitió que el Mislata llegase al descanso, con un rotundo 9-18 en el electrónico.
A pesar de ello, en la segunda mitad, el grupo dirigido por Laura Rúa no bajó los brazos y compitió hasta el final, aunque sin opciones de remontar.
Mañana se enfrentarán al equipo anfitrión, el BM Sanse, partido que afrontarán con la intención de competir y disfrutar del último partido de este grupo en la categoría juvenil.
HOY: BM SANSE - CALFRIMA CARBALLAL (hoy, 12:00 horas)
DHEMEN-ZIPRI ORIO, 29 – 17, BALONMANO PORRIÑO
EL Orio se llevó la victoria ayer frente al BM Porriño en un choque en el que las gallegas salieron muy bien, pero fueron diluyéndose a medida que avanzaba el choque.
En los primeros minutos, las chicas de Abel Estévez compitieron a muy buen nivel y así el choque estuvo muy igualado hasta cerca del minuto 20 (7-7, min. 18). Pero en los diez minutos finales se notó el cansancio, en un equipo con pocas rotaciones y encajaron un parcial de 7-1, que ya les dejó sin opciones. En la segunda mitad, ante la imposibilidad de remontar, el entrenador repartió minutos entre todas las jugadoras, que pelearon hasta el final.
Mañana se enfrentará al Les Franqueses, en busca de la tercera posición del grupo.
hOY: AEH LES FRANQUESES - BALONMANO PORRIÑO (hoy, 10:00 horas)
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