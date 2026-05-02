El Optimist cierra la Regata Abanca en Vigo

La Regata ABANCA Ría de Vigo cierra su ciclo de pruebas de este año con la clase Optimist y en un evento de dos días, domingo y lunes, organizado por el Real Club Náutico de Vigo. Es esta cita una competición de rango autonómico previa a la Copa de España, que también recibirá el centenario club vigués (7 al 10 de este mes) dentro de su Plan Estratégico 120, por el ciento veinte aniversario de la sociedad, que incluye grandes eventos.

Éste es otro gran año para el Náutico en su apoyo al Optimist. Tras organizar el Campeonato de Galicia-Trofeo Aceites Abril en febrero pasado, esta regata presenta un total de 75 barcos inscritos, de los que una decena representan a clubes náuticos canarios y de las flotas del Cantábrico y el Mediterráneo. El interés de isleños, montañeses y levantinos es conocer las condiciones de la Ría de Vigo antes de la copa nacional y eso dará mayor envergadura a la competición.

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El club que preside Tone Pérez ha diseñado un formato de dos días, con inicio dominical a las 14:00 horas mientras que este lunes navegarán a las 11:00 horas. Con una regata completada, el trofeo será válido, aunque están programadas tres mangas por jornada.