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El Lyon de Jonatan Giráldez jugará la final de la Champions

El equipo dirigido por el técnico de Nigrán, que buscará su tercer título continental tras los dos entorchados con el Barcelona, remontó al Arsenal en la semifinal

Jonatan Giráldez, durante un partido con el Olympique de Lyon.

Jonatan Giráldez, durante un partido con el Olympique de Lyon. / Efe

Redacción

Vigo

Jonatan Giráldez buscará dentro de unas semanas su tercer título en la Liga de Campeones femenina después de que su equipo, el Olympique de Lyon, remontase el 2-1 del partido de ida, al imponerse al Arsenal (vigente campeón) en la vuelta por 3-1, con un golazo final y decisivo en el minuto 85 de Jule Brand. En la final se enfrentará al Barcelona o al Bayern Múnich, que se miden hoy después del empate en el partido jugado en Alemania. Después de haber conseguido levantar este trofeo con el Barcelona en 2023 y 2024, el técnico de Priegue aspira a hacerlo con la escuadra francesa con la que está haciendo un enorme trabajo desde que llegó tras la experiencia en Estados Unidos.

A los seis minutos marcó el Lyon aunque no valió. En un córner, el cabezazo de Heaps terminó en la red. La ubicación de Engen, en fuera de juego posicional, delante de la portera Van Domselaar, lo invalidó a través del VAR.

Luego llegó el turno para Dumornay, derribada en el área superado el cuarto de hora por Wubben-Moy. Dudoso al inicio, el vídeo reveló la infracción. El primer lanzamiento de Renard lo paró Van Domselaar, adelantada de la línea. El segundo, también ejecutado por la capitana local, lo anotó por el mismo lado que había lanzado antes. El 1-0.

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Un problema para el Arsenal, que fue a más con el 2-0 en el minuto 35, cuando Diani remachó en el segundo palo, con una volea con la derecha, un nuevo saque de esquina. Pero el Arsenal encontró un respiro gracias al gol de Russo en el minuto 75. Pero la calidad de Jule Brand marcó la diferencia diez después. Justicia para el Olympique de Lyon y el Arsenal ya sabe que no repetirá título. Otra vez Giráldez a las puertas de la gloria.

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