Guardés y Porriño, combate final

Guardés y Porriño se despedirán hoy durante unos meses. Su serie de la temporada (los partidos de Liga regular y esta eliminatoria de cuartos) finaliza esta tarde con el más angustioso de sus enfrentamientos, el que marcará en gran medida el balance que hagan de la temporada. La Liga se termina esta tarde para uno de los conjuntos. Podría ser el último partido del ejercicio para el Porriño (el Guardés aún tendría la final de la EHF European Cup).

El partido no puede tener mayor aliciente. Al componente de la rivalidad se une el drama de que quien gane se meterá en las semifinales de la Liga y despedirá del torneo al perdedor. Por si fuera poco, el empate de la ida en Porriño le añade aún más drama al partido. Una fina. Pura y dura. Sin que importen número de goles ni nada por el estilo. Solo vale ganar y en caso de que ninguno lo consiga se seguirá el procedimiento de las dos prórrogas y los lanzamientos de siete metros. Era lo que le faltaba a este enfrentamiento.

La teoría señala al Mecalia Guardés como el favorito por el factor cancha aunque de poco le sirvió en el partido de Liga regular en el que el Conservas Orbe Zendal Porriño se llevó la victoria con autoridad. Ahora las de Ana Seabra están mejor. Tienen a toda la plantilla en condiciones (si obviamos a Cristina Cifuentes que estará en la convocatoria pero no para jugar) y en Porriño hace cuatro días hicieron un buen partido pero se les escapó su generosa ventaja en el tramo final en el que las de Isma Martínez se repusieron y fueron capaces de apretar el marcador y arrancar un empate que deja todo abierto de cara a la resolución de esta ronda.

Por su parte el Conservas Orbe Zendal, que ha pasado momentos muy complicados esta temporada logró reponerse a tiempo de ofrecerle resistencia al Guardés en este duelo. Se le ha lesionado Lucía Laguna en el partido de ida y tiene al resto de jugadoras en condiciones. Isma Martínez ha sido capaz de darle la vuelta a la temporada cuando peor estaban las cosas y ahora está en condiciones de meterse en las semifinales aunque para eso tiene que apear al Guardés en su propio feudo. El partido lo tiene todo, una final entre dos equipos gallegos. Un caramelo para los aficionados.

PISTA: A Sangriña.

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