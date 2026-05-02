El Coruxo, a repetir la historia

Los viejos filósofos mantienen la tesis de que la historia siempre se repite dos veces. Un hecho que los jugadores están dispuestos a cumplir mañana, una vez más, en el campo de O Vao.

Coruxo y Gimnástica Segoviana se juegan el domingo (12 horas), la clasificación para el ascenso a Primera Federación. Un partido que no es nuevo para los vigueses, pues hace cuatro años, temporada 21-22, los protagonistas del partido de mañana se medían un quince mayo en el campo de O Vao por un puesto en el play off de ascenso.

Fue un partido que comenzó muy bien para el equipo entrenado en aquel entonces por los hermanos Montes, con un gol de Youssef a los cuatro minutos de juego. La Segoviana igualó el encuentro a ocho minutos para el descanso.

Pero tras el paso por los vestuarios el equipo vigués salió mucho mejor, y en la primera jugada, Antón de Vicente volvía a poner a los vigueses por delante en el marcador. Un gol que le dio alas a los vigueses, que a veinte minutos para la conclusión del partido ampliaba su ventaja con un nuevo tanto de Youssef. Con el partido sentenciado, Diego Silva hacía el cuarto de los vigueses, que provocaba el delirio en un campo a reventar. Lo del cruce del play off ya es otra historia. La diferencia del partido de mañana con el de aquel de hace cuatro años, radica en que la victoria no clasifica directamente, ya que los vigueses dependen de otros resultados para que se obre el milagro. Otra diferencia es que la Gimnástica Segoviana no se juega en esta ocasión la permanencia, aquel día se metió en el play out, sino que los segovianos llegan a esta última jornada ocupando el puesto que los vigueses le quieren arrebatar, y que está a dos puntos.

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La hoja de ruta es clara. Primer lograr la victoria ante la Segoviana, y después pegarse a los móviles esperando el tropiezo de Ávila o Numancia.