El Celta Femxa Zorka quiere evitar sustos

El Celta Femxa Zorka afronta esta tarde en Logroño el primer partido de la eliminatoria previa a la Final Four. Dos partidos en los que el club vigués se juega estar presente en las eliminatorias finales por el ascenso a la máxima categoría.

Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero viajaron ayer a Logroño, en donde les espera el Bosonit Unibasket. El cuadro riojano se clasificó en novena posición, por lo que el encuentro de vuelta tendrá que jugarlo la semana que viene en Navia. Será una eliminatoria a doble vuelta, en donde la diferencia de puntos será la que determine el equipo que se clasifique para la fase final.

Este aspecto es muy importante, ya que un mal día lo puede tener cualquiera. Y eso lo saben bien las viguesas con la abultada derrota en la segunda jornada de la fase regular ante el Azulmarino. Aquel día, el Celta Femxa Zorka hipotecó el ascenso directo, sin que fuera suficiente la victoria ante las baleares en el pabellón de Navia.

Las jugadoras viguesas deben tener en mente que hay un partido de vuelta, que se jugará el sábado que viene en Navia. Si las cosas no salen bien, deben pensar que hay otro partido, manteniendo la cabeza fría para no dejarse la eliminatoria en Logroño.

Cantero contará para este partido con Diana Cabrera después de dos semanas en el dique seco. Quince días que costaron las dos derrotas finales de la temporada, aunque siempre por muy poca diferencia. Si estos dos últimos partidos tienen un punto en común es la ausencia de Cabrera, lo que restó potencia en el juego interior.

La entrenadora viguesa apuntaba antes de partir hacia Logroño que “afrontamos el playoff con mucha ilusión, con muchas ganas de poder hacer las cosas bien. Todo ello sabiendo que es un partido difícil, pues Logroño nos puso las cosas muy difíciles tanto en su campo como en Navia. Así que bueno, preparándolo a conciencia y, sobre todo, preparándolo físicamente, mentalmente y bueno, tratando de trabajar en nuestras cosas».

Para la entrenadora del Celta Femxa Zorka, «la clave va a estar en la concentración, en la energía que tengamos, en el control del rebote, en que seamos capaces de tener ritmo de juego. Si soy más exquisita, pues mucho más control de pérdidas y ser capaces de ser efectivas. Con esas, pues a competirlo, a disfrutarlo. Hemos peleado mucho durante todo el año para llegar a esta situación. Primero jugaremos fuera de casa, pero sin olvidarnos que es un partido de 80 minutos, a doble vuelta». n

PABELLÓN: Pvo. Lobete.

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