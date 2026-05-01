Porriño y Carballal juegan los sectores nacionales

Este fin de semana se celebrarán los sectores nacionales juvenil femeninos, en los que participarán el BM Porriño y el Calfrima Carballal, como representantes gallegos.

El Calfrima Carballal acude a la fase nacional, como campeón de la Liga Oro gallega. El conjunto vigués se proclamó campeón de forma matemática en la jornada 16, cuando todavía quedaban dos jornadas por disputarse. Y eso a pesar de que fue una Liga dura por las bajas, tal y como cuenta su entrenadora Laura Rúa: “Fue una temporada complicada, porque tuvimos bastantes bajas, incluso la mitad de la temporada tuvimos que competir sin portera y el equipo sacó una garra, un corazón y un sentimiento de pertenencia, que es lo que más puedo destacar del equipo”.

La entidad viguesa forma parte del sector E, que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en el que se enfrentará al equipo anfitrión el BM Sanse, al UD Navarrete y al Grupo USA Mislata, este último, campeón de España de la categoría cadete en los años 2023 y 24.

El Carballal arrancará el sector el viernes 1 de mayo (19:30 horas) ante el UD Navarrete, segundo clasificado de la Liga de la Rioja, que se presenta, a priori, como el equipo más flojo de un grupo muy exigente. El objetivo es “llegar al partido del domingo con opciones de clasificarnos para el top 8”. Y para eso hay que lograr el primer puesto del grupo.

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Por su parte, el BM Porriño logró la clasificación al proclamarse ganador de la Final Four. En la fase de ascenso, el Porriño está integrado en el sector A (Orio, Guipuzkoa), junto al Dhemen Zipri Orio Eragin (equipo locatario), el Aeh Les Franceses y el BM Leganés. El conjunto gallego se enfrentará el viernes 1 de mayo en el primer partido de la fase al BM Leganés (16:30 horas).