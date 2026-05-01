Chapela acoge la Final Four de Primera Autonómica

Este fin de semana (2 y 3 de mayo) se celebrará en Chapela (Pavillón Manuel González Soto de Chapela), organizado por el AD Carballal, la Final Four de Primera Autonómica Masculina y Femenina, en la que los clubs participantes buscarán una plaza para disputar la fase de ascenso, tanto a Primera Nacional Masculina como a la División de Honor Plata Femenina. El sábado se celebrarán las semifinales y el domingo, las finales y la lucha por el tercer puesto.

El fin de semana balonmanero en Chapela comenzará con la Final Four Masculina, en la que participarán el Distevi Seis do Nadal (2º clasificado), Sar Opmobility (3º), Noroplaza Atlántico (4º) y Balonmano Chapela (5). La primera semifinal comenzará el sábado a las 11:00 horas y enfrentará a la SAR Opmobility con el Noroplaza Atlántico, mientras que a las 13:00 horas se celebrará el Distevi Seis do Nadal – BM Chapela.

Femenina

En la categoría femenina participarán AD Carballal, Balonmán Samertolameu, CdeC Lavadores y Calvo Xiria. El sábado se celebrarán las semifinales, que comenzarán con el partido CdeC Lavadores (2º clasificado) - Calvo Xiria (5º clasificado), a partir de las 18:30 horas. A continuación, 20:30 horas, el Carballal (3º clasificado) se enfrentará al Samertolameu (4º).

El domingo, 3 de mayo, llegará el momento de las esperadas finales. Por la mañana se disputarán las de consolación. A las 11:00 jugarán los perdedores de las semifinales masculinas en busca del tercer puesto y a las 13:00 lo harán las femeninas.

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Por la tarde del domingo será el turno de las finales en busca de esa plaza para la fase de ascenso. A las 16:30 horas será la masculina y a las 18:30 la femenina. Todas en el pabellón de Chapela donde se espera un gran ambiente entre las aficiones de los clubes implicados.