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Balonmano/Senior

El Carballal se despide de los suyos ante el líder

m.a.

Vigo

Ya descendido, el AD Carballal tratará de despedirse de la División de Honor Oro ante su afición realizando un gran partido frente al rival más duro posible: El Pozuelo de Calatrava, líder , y que llega con opciones de cerrar su ascenso a la Liga Guerreras, por primera vez. Frente a la ilusión del conjunto de Ciudad Real, se encuentra un Carballal que, además del bajón del descenso, tendrá problemas para confeccionar la convocatoria. n

PISTA: Carballal. HORA: 19:00 (sábado).

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