El Carballal arranca con buen pie el sector juvenil femenino
El equipo vigués superó al Navarrete mientras el Porriño tropezó con el Leganés
Redacción
Primera jornada de los sectores nacionales de la categoría juvenil femenina, con victoria del Calfrima Carballal y derrota del BM Porriño.
CALFRIMA CARBALLAL, 31 – 15, UNION DEPORTIVA NAVARRETE
Comenzó con buen pie el Calfrima Carballal, que logró una victoria contundente frente al UD Navarrete. Después de unos primeros minutos con intercambio de goles en los que pesaron los nervios, el conjunto vigués se hizo con el control del juego y del marcador. Gracias a una fantástica defensa, el Carballal fue creciendo en el juego, para llegar al descanso con un rotundo 18-8. La segunda fue un paseo, repartiendo minutos entre todas las jugadoras para poder afrontar el segundo partido frente al potente Mislata, casi una final anticipada, en las mejores condiciones.
Hoy: Calfrima Carballal-Grupo USA Mislata (10:30 horas).
BALONMANO LEGANÉS 26, - BALONMANO PORRIÑO, 22
El BM Porriño cayó derrotado en el primer partido del sector juvenil femenino ante el Leganés, en un partido dominado por el conjunto madrileño. El choque avanzó igualado en los primeros 15 minutos (7-6), y fue a partir de entonces cuando se destacó el Leganés. El equipo madrileño logró un parcial de 4-0 que rompió el partido y llegó al descanso con una cómoda ventaja (16-10). En la segunda parte, el Porriño intentó apretar y competir, pero erraron hasta cuatro lanzamientos de 7 metros que les impidió poner emoción en el tramo final. Ahora a pensar en el partido de mañana, frente al Orio, que ganó su partido.
Hoy: Zipri Orio-Balonmán Porriño (12:00 horas).
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