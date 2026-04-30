Los vigueses, eliminados en octavos del Nacional Júnior

Se acabó el sueño del Tifón Muebles Novobasket en el Campeonato de España Júnior. Los vigueses cayeron ayer ante el UCAM (109-67), en un partido que los murcianos dominaron desde el primer cuarto.

Por el Tifón Muebles Novobasket jugaron y anotaron: González (17), Roi (7), Benavides (17), Gallego (5), Rey (0) –cinco inicial–, Pereira (10), Vázquez (0), Agras (0), Campos (3), Montenegro (6), Pérez (2) y Touza (0).

El Seis do Nadal no pudo dar la sorpresa y cayó ante el Valencia Basket (95-44).

Por el Seis do Nadal jugaron y anotaron: Tresandi (2), Barriga (0), Martínez (14), Pallarés (0), Gonçalves (18) –cinco inicial–, Gómez (4), Soto (2), Costas (0), Barriga (0), González (2), Sierra (0) y Barredo (2).

El Celta Femxa Zorka dispuso de la última jugada para igualar el partido, pero no acertó (59-57).

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Jugaron y anotaron: Cabello (2), Barredo (4), Pazó (3), Martínez (18), Rodríguez (13) –cinco inicial–, Tapioles (4), Zoe (5), Giménez (0), Aldecoa (0) y Cal (8).