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Baloncesto

Los vigueses, eliminados en octavos del Nacional Júnior

Raúl Rodríguez

Vigo

Se acabó el sueño del Tifón Muebles Novobasket en el Campeonato de España Júnior. Los vigueses cayeron ayer ante el UCAM (109-67), en un partido que los murcianos dominaron desde el primer cuarto.

Por el Tifón Muebles Novobasket jugaron y anotaron: González (17), Roi (7), Benavides (17), Gallego (5), Rey (0) –cinco inicial–, Pereira (10), Vázquez (0), Agras (0), Campos (3), Montenegro (6), Pérez (2) y Touza (0).

El Seis do Nadal no pudo dar la sorpresa y cayó ante el Valencia Basket (95-44).

Por el Seis do Nadal jugaron y anotaron: Tresandi (2), Barriga (0), Martínez (14), Pallarés (0), Gonçalves (18) –cinco inicial–, Gómez (4), Soto (2), Costas (0), Barriga (0), González (2), Sierra (0) y Barredo (2).

El Celta Femxa Zorka dispuso de la última jugada para igualar el partido, pero no acertó (59-57).

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Jugaron y anotaron: Cabello (2), Barredo (4), Pazó (3), Martínez (18), Rodríguez (13) –cinco inicial–, Tapioles (4), Zoe (5), Giménez (0), Aldecoa (0) y Cal (8).

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