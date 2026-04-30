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El Vigo RC compite en el Campeonato de España M17

Corrillo con los combinados liderados por Vigo y CRAT. | FIRMA

Corrillo con los combinados liderados por Vigo y CRAT. | FIRMA

Redacción

Vigo

El Cantizal será la sede de dos competiciones de rugby formativo femenino los días 1 y 2 de mayo: el Campeonato de España M17 Femenino y el Torneo Nacional M17 Femenino. Ambas competiciones se disputarán en formato reducido con encuentros de 20 minutos.

El Campeonato de España se disputará entre el viernes 1 y el sábado 2 de mayo. La primera fase, programada para el viernes, estará dividida en 2 grupos de 4 equipos en formato de liga a una vuelta, con tres partidos por equipo. El sábado se jugarán las semifinales y finales para determinar las clasificaciones del 1º al 8º puesto.

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El Vigo estará encuadrado en el grupo B junto a CR Sant Cugat, CR Majadahonda y Valquirias. En el A figuran CAU Valencia, CAR Sevilla A, Fénix CR y Torrelodones-CRC.

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