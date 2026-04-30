Vela
El Trofeo Repsol, fiel a su cita en Baiona
Redacción
El Monte Real Club de Yates ha presentado una nueva edición del Trofeo Repsol, que celebra su 48ª Regata de Primavera; una cita que marca el arranque de la vela de cruceros en el club baionés.
La competición se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo con un formato que combina pruebas al viento y recorridos costeros. El viernes arrancará la acción en el agua a partir de las 15:00. El sábado, los barcos partirán a las 12:00 desde Baiona rumbo a Sanxenxo, mientras que el domingo lo harán a la misma hora en sentido inverso, con final en la bahía baionesa.
En el agua competirán embarcaciones de las clases ORC, A Dos, ORC Extra y J80, además de los Fígaro del club dentro de la división Extra. Los monotipos J80 navegarán en tiempo real, mientras que el resto de la flota lo hará en tiempo compensado.
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