Clubes y atletas vigueses llaman a la movilización

Ha pasado apenas un día desde que el Concello de Vigo hiciese oficial el cierre durante un mes de las pistas de Balaídos por culpa de la reforma de la grada y de los actos vinculados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad que durante días inhabilitará diferentes instalaciones deportivas de la ciudad. Balaídos permanecerá cerrado del 4 de mayo al 5 de junio, ambos días incluidos, justo en mitad de una época especialmente sensible para clubes y atletas. El atletismo vigués sabía que se verían afectados de alguna manera, pero no esperaban semejante destrozo en sus calendarios y en la preparación de las diferentes copeticiones.

Clubes y atletas han decidido mostrar de forma público su rechazo a la decisión del Concello y el próximo lunes, 4 de mayo, a las 17.00 horas han convocado una concentración en las puertas de la instalación. Esa ha sido la fórmula elegida, aunque se han barajado otras opciones como la de llevar las protestas al centro de la ciudad para hacer más visible su queja.

Los clubes de Vigo y su entorno, usuarios de la instalación municipal, publicaron un comunicado en el que critican el cierre e insisten en que «la decisión afecta directamente a cientos de deportistas que verán interrumpida su preparación en uno de los momentos más importantes del año».

La queja va más allá y en el comunicado los clubes afirman que «lejos de tratarse de un hecho aislado esta situación se produce en un contexto que llevamos años denunciando: unas instalaciones que nunca estuvieron a la altura de las necesidades del atletismo vigués y una falta de planificación que vuelve a recaer sobre los deportistas. La falta de soluciones propuestas ante el cierre y la poca antelación con la que se dio aviso evidencian la falta de sensibilidad, planificación y transparencia por parte del ejecutivo vigués».

Por último, en su comunicado los clubes de Vigo y su área metropolitana consideran que «esta situación es inaceptable y merece un a reflexión profunda sobre el trato que recibe el atletismo en nuestra ciudad».