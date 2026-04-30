Una madre agrede a un árbitro en un partido de alevines en Asturias

El fútbol formativo asturiano vuelve a ser noticia por un episodio lamentable. Durante un encuentro entre el Quirinal alevín E y el CD Los Campos C, una madre saltó al terreno de juego y, según el acta del colegiado, le agredió con el puño cerrado. Este se retiró rápidamente a vestuarios hasta la llegada de la Guardia Civil al campo José Ramón Pérez Gutiérrez de La Marzaniella, sin que continuaran los altercados.

El conflicto, según explican testigos, se originó porque la madre de un joven del Quirinal entendió que el árbitro había insultado a su hijo (“hijo de puta”) e, inmediatamente, saltó la valla y entró al terreno de juego a por él. Tras el impacto, el árbitro se fue directamente a los vestuarios y él mismo llamó a la Guardia Civil. Después, ya con las aguas calmadas, acudió a un centro de salud.

Desde el Quirinal se explica a LA NUEVA ESPAÑA que aún no se han podido poner en contacto con la madre del menor, aunque su idea es que el pequeño pueda seguir jugando. “No lo queremos fastidiar porque era uno más y no intervino para nada. Él no tuvo que ver”, dice Francisco Medina ‘Tico’, el presidente de la entidad.

El club, sancionado con 100 euros

La sanción para el club es de 100 euros, además del cierre de su campo durante la próxima jornada. Según explica Tico, lo disputarán en La Ferrota. “No deberían de suceder estas cosas en un campo de fútbol. La gente que se pone nerviosa tiene que pensarlo dos veces, no se puede agredir a un árbitro. Es una pena que todos los jugadores vean estos espectáculos. Los padres deberían estar concienciados de que es la última cosa que deberían de ver estos jóvenes porque se estropea el fútbol a estas edades”, finaliza el dirigente.

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Además, el Quirinal ha lanzado un comunicado en el que muestra su “firme y profunda repulsa a cualquier acto violento, tanto dentro como fuera del campo”, lamentando lo sucedido. También se vuelcan con el árbitro afectado y pide perdón. “Queremos pedir disculpas públicamente, mostrando nuestro más sincero apoyo y respaldo”. El cuadro avilesino anuncia que se encuentra trabajando para tomar las decisiones que tome oportunas con el fin de acabar con este tipo de actos en el mundo del fútbol que, tal y como reiteran, “son imperdonables y no pueden volver a repetirse de ninguna manera”.