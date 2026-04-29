Las pistas de Balaídos cierran del 4 de mayo al 5 de junio

Ya se había anticipado que la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo (en realidad del martes 26 al 31 de mayo) iba a afectar al uso de varias instalaciones deportivas, especialmente a las pistas municipales de atletismo de Balaídos y a toda la infraestructura del IMD de As Travesas. El Concello aún tenía que concretar exactamente durante cuánto tiempo quedaría vedado el uso de esos escenarios. En ambos casos será durante todo el mes, aunque el impacto es de diferente calibre y especialmente oneroso en el caso atlético, sin alternativas válidas dentro del municipio.

Las actividades militares se desplegarán por toda la ciudad: Samil, puerto, Porta do Sol... Además, se requiere ubicaciones en las semanas previas para la preparación de las maniobras, el alojo de la tropa y la intendencia. Los pabellones del IMD servirán para tal fin, igual que el campo de fútbol y la pista de rodaje que lo circunda. Las actividades de las modalidades colectivas (fútbol, baloncesto, balonmano...), en general a final de temporada, se reubicarán en otros pabellones. El Día do Patín, que siempre se agendaba el 17 de mayo en el Central, coincidiendo con la festividad de las Letras Galegas, se trasladará a Navia pero retrasándolo a la semana siguiente. Si la Federación Española le concede la organización de la fase y el equipo se clasifica, el Celta Femxa Zorka se jugará el ascenso precisamente ese día 17.

Perros, caballos, helicópteros

No todos los deportes domiciliados en el IMD podrán desarrollar su actividad con normalidad. El FSV, club de patinaje de velocidad, no tiene otra pista de rodadura que la de As Travesas. Dividirá su programación entre jornadas técnicas en la recta bajo grada de Río y desplazamientos a entrenar en Oleiros.

La duración aproximada del cierre del IMD se conocía desde hace algunas semanas. No era el caso de las pistas de Balaídos. Sólo se sabía que allí, el miércoles 27 a las 19:00 horas, se desarrollarán actuaciones de música, demostraciones de desactivación de explosivos y de descontaminación, descenso desde helicópteros, exhibiciones con perros y caballos... Más allá del temor de cómo eso afectará al estado del tartán, recién remodelado y pendiente de homologación, el atletismo vigués ignoraba durante cuánto tiempo le estaría vedado el uso de las pistas. Ya es oficial. Balaídos permanecerá cerrado del 4 de mayo al 5 de junio, ambos días incluidos.

La zona central de las instalaciones. / Marta G. Brea

Lo ha comunicado el concelleiro de Deportes, Manel Fernández, mediante una carta a los clubes y deportistas. Fernández alude a las obras de reparación y mantenimiento de la grada, «incompatibles con el uso deportivo (...) por razones de seguridad», y también lo achaca a «actos vinculados a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas». El concelleiro anuncia que el programa municipal de las escuelas deportivas se trasladará, igual que con el FSV, a la recta de Río.

La noticia ha causado conmoción en el mundo atlético, que afronta las semanas más importantes de la temporada al aire libre. «Somos plenamente conscientes del trastorno», escribe Fernández, pero sin ofrecer alternativas. No las hay en Vigo. No existe convenio con la universidad para emplear las pistas del CUVI, que tampoco disponen de todo el material necesario. El módulo cubierto del Ifevi, igualmente de oferta limitada a escasas distancias y disciplinas, está agotando su periodo de uso y el pabellón 5, que ocupa, también se va a destinar al alojamiento de tropa. Así que cada entrenador se ve obligado a reconfigurar sus planes de entrenamiento o sondear permisos en otros ayuntamientos para limitar el perjuicio en sus discípulos. La situación afecta a varios centenares de atletas. Varias fuentes apuntan a posibles actos de protesta de manera inmediata.