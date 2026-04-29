Un empate entre Orbe Zendal y Mecalia de sentido y sensibilidad

El Mecalia, aunque con alma, se define desde el cerebro. El Conservas Orbe Zendal, aunque bien modelado, ha sobrevivido gracias a su espíritu a las contrariedades de la temporada. El cuadro guardés ha exhibido en O Porriño, en la ida de los cuartos ligueros, su concepción cartesiana del juego. Por sentido llegó a situarse 13-18, amagando con sentenciar ya la eliminatoria. Por sensibilidad llegará vivo el cuadro louriñés a A Sangriña. Estos rivales eternos, tan complementarios como opuestos, volverán a confrontar sus naturalezas el sábado. El balonmano gallego se enorgullece y lo disfruta.

"No sirve de referencia", había anticipado ya el entrenador local, Isma Martínez, sobre el último derbi liguero, ese 18-27 del 15 de marzo en A Sangriña. Este primer capítulo invita ciertamente a fijarse en otros cuartos, los disputados en 2024, que el Orbe Zendal se llevó por la mínima (29-30, 29-29). De hecho, aunque sea volteando los viajes, necesitará volver a ganar en A Guarda o jugárselo a los penaltis. Será difícil. El Mecalia, olvidados ya sus quebrantos físicos y su bajón puntual, afronta en plenitud la fase definitiva de la campaña.

A Ana Seabra sólo le cabía la duda del desgaste. El Mecalia había disputado la semifinal de la EHF European Cup mientras el Orbe Zendal prepara el derbi. La entrenadora lusa alineó como titular a África y reconvirtió a Téllez en pivote para que Palomo reposase. Concedió galones a Hauptman y amplió la rotación en su primera línea. Seabra rentabiliza sus recursos. A Serrano, su tercera central, la activó para aliviar a Cacheda y Sancha. En cualquier escenario, su equipo siempre maniobra razonando.

El Orbe, en cambio, depende en exclusiva de Bono, que no tiene recambio natural en la dirección. Las porriñesas mantuvieron la iniciativa hasta el 5-4 e imitaron la combinación masticada del Mecalia, tan amplia como profunda, mientras la argentina optó por la distribución. Pero en ese pulso, sin transiciones ni contras, las guardesas sabían que acabarían imponiéndose por decantación.

Sucedió hasta durante lo que restaba de primera parte y en el inicio de la reanudación. El Mecalia tapó huecos atrás e insistió adelante con su ingeniería zapadora. El Orbe Zendal se fue simplificando por desesperación: palos, pérdidas, rebotes caprichosos, pequeñas indisciplinas en la técnica defensiva... Su ofensiva se fragmentó en acometidas suicidas de la primera línea. El 13-18 reflejaba con exactitud esa dinámica.

Quizá le faltó fuelle al Mecalia. Quizá acertó Isma variando la defensa o atacando con siete. Otros acontecimientos giraron el partido de lo estratégico a la emocional. Laguna se torció la rodilla, escalofriando al pabellón. A Prelchi le mostraron la roja por un manotazo a Cacheda, que se mareó. Y el Orbe Zendal, más cómodo sin ataduras, con más baile que ajedrez, por fin pudo correr y se enganchó a los lanzamientos de Bruna. En el último minuto los dos equipos dispusieron de oportunidades. Por sentido y sensibilidad han decidido que su maravillosa rivalidad merece un inicio desde cero este sábado.