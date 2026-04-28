El Valinox firma a Dani Peiró como sustituto de Bruno Vázquez

Bruno Vázquez se ha lesionado en el partido ante el Lanzarote y su baja será de larga duración. Así lo ha confirmado el Valinox Novás, que solicitó a la Federación Española de Balonmano el permiso extraordinario para fichar debido a que se trata de una lesión de larga duración. El lateral, llegado este año procedente del Cisne y clave en el título de liga regular, se perderá la fase de ascenso. Ante la lesión del vigués, y una vez el permiso fue concedido, el club rosaleiro ha firmado a Dani Peiró, que llega procedente de OAR Gracia Sabadell, donde aportó casi 200 goles esta temporada.

Bruno Vázquez sufrió un choque con el defensor en el partido disputado contra el Lanzarote el pasado sábado 18 de abril. La lesión, una fractura de codo, tendrá al lateral un tiempo alejado de las pistas. Al ser su brazo de lanzamiento, explica Bruno Vázquez, la recuperación será larga y se hará con cuidado. Sin embargo, y a pesar de la gran baja que supone para el Valinox Novás su ausencia en la fase de ascenso, Bruno Vázquez señala que confía “en el trabajo que se ha hecho estos meses” de cara al sector.

Cartel anunciado de la fase de ascenso. / Atlético Novás

Xabi González, segundo entrenador del Valinox Novás, admite que la baja de Bruno Vázquez supuso un golpe para la plantilla, a la vez que asegura que “non hai tempo para lamentos” y que “toca seguir” ante lo que viene. Ante esto, el Valinox Novás, que cerró la liga regular este pasado sábado con victoria ante el BM Ribeiro, se prepara ya para la fase de ascenso que se disputará del 8 al 10 de mayo.

Para esto, el club ha fichado a Dani Peiró, procedente de OAR Gracia Sabadell. El jugador, que ha aportado casi 200 goles durante esta campaña en Primera Nacional, ha desarrollado casi toda su carrera en Cataluña. Además, cuenta con experiencia en la Liga Asobal, donde jugó para el Balonmán Cangas, así como en División de Honor Plata, donde lo hizo en Ciudad Real.