Derbi este miércoles en O Porriño. Uno de tantos en este siglo. Extrordinario como todos. Irrepetible, en este caso, porque concluye una historia a la vez que la prolonga. Orbe Zendal y Mecalia se cruzan en cuartos del play off liguero. El último duelo de Isma Martínez y Ana Seabra. Quizá el adiós del morracense a ese banquillo antes de trasladarse a la grada de un pabellón que siempre será su hogar. «Espero que por lo menos haya una eliminatoria más», anhela.

Isma, que ya había trabajado en la cantera del club louriñés, regresó como entrenador jefe en verano de 2019. Lo había reclamado Abel Estévez, que necesitaba centrarse en la presidencia. Juntos han compuesto el tándem que ha conducido al Orbe Zendal a sus mejores resultados. No se les ha agotado el amor, que permanece intacto. «Isma ha hecho feliz a mucha gente y sobre todo a mí», afirmaba el dirigente, alicaído, en la rueda de prensa en que se anunció.

Isma, durante un tiempo muerto. / Jose Lores

El desgaste natural, acentuado en esta temporada tan accidentada, y la prioridad familiar han determinado la clausura del ciclo. Pero aunque convencido de sus razones, a Isma se le desgarra el alma igualmente. «Lo gestiono no dándole demasiada importancia. Me produce tristeza, algo de melancolía», confiesa. «Prefiero no pensar que puede ser el último aunque soy muy consciente».

En cualquier caso, y con el Orbe Zendal descabalgado de la Copa, con esta eliminatoria se completan esos pulsos tácticos con Seabra que luego sus jugadoras ejecutan sobre la cancha. También la lusa abandonará el Mecalia, camino de Valladolid, pero aplaza su pena. Independientemente de lo que suceda hoy y el sábado en A Guarda, le queda el capítulo más importante de su residencia en A Sangriña: la vuelta de la final de la EHF European Cup; ese torneo que ella misma, en 2023, e Isma, en 2025, ya acariciaron con los dedos.

«Serán, al menos a corto plazo, los últimos partidos entre Ana y yo. Ana ya tiene destino. Yo no tengo banquillo para la temporada que viene. Vamos a disfrutarlo», se propone Isma. «Siempre han sido partidos bonitos, muy tácticos, entre dos equipos que se conocen mucho y que varían mucho sus sistemas».

Todo tipo de resultados

El Guardés contrató a Seabra como segunda entrenadora en 2022. Asumió primeramente el cargo principal en febrero de 2023, tras la destitución de Abel González, y ya definitivamente en mayo de 2024, tras la marcha de Cristina Cabeza. Sus derbis contra Isma, que incluyen los amistosos de pretemporada y la Supercopa Galicia, presentan un registro variopinto. Con Isma, y ante Abel, había roto el Orbe Zendal, en noviembre de 2022, una sequía de seis años y medio. El cangués ganó el precedente de cuartos, en los play offs de 2024 (29-30, 29-29). Poco importa el pasado, ni siquiera el reciente; ese 18-27 favorable a las porriñesas el 15 de marzo. Ya ni se respetan los domicilios. El Mecalia había ganado por 21-25 en la primera vuelta. «Ellas tienen cierto favoritismo. Quedaron por encima en Liga. El factor cancha les favorece. No creo que el último derbi sirva», sostiene Isma. «Hay días en que a un equipo le sale todo y a otro, nada. Y esos días, entre estos dos equipos, nunca valen como referencia».

Seabra celebra con sus ayudantes la clasificación para la final de la EHF European Cup. / Tamara Alonso (SportCoeco)

«Nos esperan dos grandes derbis», pronostica Seabra. Su conjunto, que cerró la fase regular con tres derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, ha recuperado el brío a la par que a las lesionadas. En O Porriño se presenta con la felicidad compensándole el cansancio europeo. «Queremos competir y aunque somos conscientes de la carga física que soportan las jugadoras, buscamos seguir dando confianza al grupo y hacer un buen trabajo».

«Porriño se ha adaptado a los cambios en su equipo y ha terminado la fase regular en buena forma –cuatro victorias y un empate–», elogia Seabra. El Orbe Zendal ha sobrevivido al trauma de la marcha de Buforn y Santomé al Targu Jiu a finales de enero. «Lo hemos hablado mucho. Sabíamos en febrero que teníamos que cambiar totalmente el modelo de juego, lo que no es sencillo. Entendíamos que iba a ser muy difícil puntuar en un tramo concreto de la temporada. Así ha sido. Pero teníamos muy marcado cuándo volveríamos a ser competitivas y hemos llegado con esa opción», argumenta Isma.

«Hemos cambiado la transición, la defensa, el ataque… La gente ha asumido los cambios de rol. Es de admirar», agradece. «Ni una reticencia, ni una mala cara, ni una duda. Es increíble haber cerrado la liga regular como quintas. Se valorará con el tiempo. Lo que han hecho estas chicas es espectacular». Tan espectacular como esa historia común, la de Isma y Seabra, que ahora concluye.