Tenis
Masters 1000 de Madrid: Vit Kopriva - Rafa Jódar, en directo
El tenista madrileño ya ganó a uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, por 7-6(4), 4-6 y 6-1
Redacción
Comienza la segunda semana de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Madrid. En concreto, el tenista madrileño se enfrentará en octavos al checo Vit Kopriva en puertas de unos cuartos de final donde avista Jannik Sinner, el desafío más anhelado.
Antes, Jódar ganaba a uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, por 7-6(4), 4-6 y 6-1 para alcanzar, por primera vez, los octavos de final de un evento de este rango.
Además, por primera vez, el tenista madrileño también vencía al australiano Alex de Miñaur, (6-3 y 6-1), octavo jugador del mundo.
Hace apenas un año, Rafa Jódar ocupaba el nº 911 mundial, pero ya dio un salto tremendo en 2025 tras un breve paso por el tenis universitario estadounidense y el circuito challenger, especialmente con tres títulos que le auparon al 168º puesto a final del curso.
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