Mes de «exilio» para el FSV

El Día de las Fuerzas Armadas, que serán cinco del martes 26 al domingo 31 de mayo, obligará a cerrar varias instalaciones deportivas en Vigo. Algunas serán escenario de las exhibiciones. En otras se acomodará a la tropa y se desarrollarán labores de intendencia. Una complicación para clubes y deportistas, en un momento delicado de la temporada y en algunos casos sin alternativas próximas.

Sucede con las pistas de atletismo, a la espera de cómo y cuánto les afectará exactamente, ahora que los atletas encaran ya la temporada al aire libre. Y sucede con el patinaje de velocidad. El IMD de As Travesas quedará vedado durante todo el mes de mayo. A los deportes de pabellón se les encontrarán alternativas. Pero el club FSV tendrá que modificar sus rutinas y desplazarse fuera de la ciudad. Un contratiempo coyuntural que se añade al déficit estructural.

En patinaje en línea existen dos modalidades de velocidad: en pista y en circuito de asfalto. En Galicia sólo existen dos pistas, una reglamentaria en Oleiros y otra en Sada, de sólo 150 metros de cuerda. El óvalo de rodadura de As Travesas, alrededor del campo de fútbol, se adecúa al circuito de asfalto y también se emplea por resignación para el entrenamiento de pista . «Necesitamos una en la provincia de Pontevedra», determina Kelly López, entrenadora y coordinadora del FSV.

Es una reclamación antigua. Con As Travesas se apañan. Y tendrán que sobrevivir a su clausura durante todo el mes. La situación afecta a un centenar de patinadores, de los más de 120 que el club integra en Vigo y Pontevedra entre federados velocistas y freestylers, chavalada de las escuelas aparte.

Patinadores del FSV, en Oleiros. / FSV

El FSV, que acaba de conquistar 28 medallas en el Campeonato Gallego de Pista en las instalaciones oleirenses de Bastiagueiro, tiene dos citas importantes en el horizonte: el Campeonato Gallego de Circuito, con 40 participantes suyos, y los Campeonatos de España de categoría superior, el 24 de mayo en Pamplona, y de categorías inferiores en Sada, ya en junio, con alrededor de una decena de representantes a falta de que se concreten las clases oficiales.

Trabajo técnico en la recta de Río

Kelly se ha puesto a reorganizar los entrenamientos de acuerdo con los patinadores y sus familias. El Concello de O Porriño les prestará una vez a la semana el circuito de Alba de Torneiros. Las demás sesiones se dedicarán a trabajo técnico en la recta bajo la grada Río, en Balaídos, que el Concello de Vigo les ha cedido y donde también se mantendrá el trabajo con deporte base y escuelas.

El viaje resultará más largo para los que prepararán esos próximos campeonatos estatales de pista. En su caso, se desplazarán hasta Oleiros, el sábado o el domingo. «Vamos a entrenar dos horas, pero gastaremos casi cuatro horas más entre subir y bajar», calcula Kelly, que más allá del problema puntual que supone el Día de las Fuerzas Armadas lamenta esa carencia de infraestructuras que el pentacampeón mundial Chevy Guzmán mencionó hace poco en la Gala do Deporte que lo coronó. «Somos el grupo más numeroso a nivel de Galicia y el único que no tiene instalaciones», resume la entrenadora.