Dos juveniles del Traviesas debutan en OK Bronce

Derrota que duelo en lo inmediato, pero un triunfo para el Traviesas a largo plazo. El cuadro vigués perdió por 7-4 en la cancha del Mieres en la antepenúltima jornada de la OK Bronce. El partido se le escapó a los olívicos tras llegar a dominarlo por 2-4.

Pero la noticia alegre ha sido el debut de los dos juveniles de primer año que Marina Pérez había incluido en la convocatoria. Paul Rodríguez y Héctor Charlon, ambos nacidos en 2010 si bien Héctor aún no ha cumplido los 16, ya pueden presumir de haber disputado minutos en categoría nacional igual que Aday López, que ya había debutado la temporada pasada con 15 años.