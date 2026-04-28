Hockey sobre patines
Dos juveniles del Traviesas debutan en OK Bronce
Paul Rodríguez y Héctor Charlon dispusieron de minutos en la derrota ante el Mieres
Derrota que duelo en lo inmediato, pero un triunfo para el Traviesas a largo plazo. El cuadro vigués perdió por 7-4 en la cancha del Mieres en la antepenúltima jornada de la OK Bronce. El partido se le escapó a los olívicos tras llegar a dominarlo por 2-4.
Pero la noticia alegre ha sido el debut de los dos juveniles de primer año que Marina Pérez había incluido en la convocatoria. Paul Rodríguez y Héctor Charlon, ambos nacidos en 2010 si bien Héctor aún no ha cumplido los 16, ya pueden presumir de haber disputado minutos en categoría nacional igual que Aday López, que ya había debutado la temporada pasada con 15 años.
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
- Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo
- Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
- El hospital de día oncohematológico del Cunqueiro se adapta por primera vez a una persona con autismo