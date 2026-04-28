Cristina Cifuentes cumplirá un lustro como jugadora del Mecalia

El Mecalia Atlético Guardés sigue sumando nombres para su proyecto del 2026/2027. La pivote Cristina Cifuentes es la tercera renovación del equipo miñoto, tras las de Cecilia Cacheda y María Palomo, para el curso que viene, en el que la pucelana pasará su quinto año en A Guarda con ganas de recuperar la forma después de la lesión de tobillo que ha sufrido en la actual temporada.

La vallisoletana es uno de los pilares en la propuesta defensiva de una plantilla que encuentra en ella a una de sus jugadoras emblemáticas. Con su estilo de juego activo y atento, destaca por su férrea protección de la portería desde la posición de pivote; si bien tampoco pasa desapercibida en el ámbito ofensivo. A pesar de solo poder competir en apenas 11 partidos en lo que va de temporada, en ellos pudo aportar un total de 30 goles contando Liga y competición europea, una media que supera los 2,7 por encuentro, y que había engrosado en los últimos tiempos como especialista desde los siete metros.

Su brillante camino en el curso actual se vio truncado en el pasado mes de diciembre, cuando recibió el diagnóstico de una grave lesión en el tobillo izquierdo con afectación al talón de Aquiles, el cartílago de la articulación y el hueso astrágalo. Una dolencia con recorrido y por la que debió pasar por quirófano a comienzos de febrero, momento desde el que se ha centrado en su recuperación hasta llegar a conseguir avances a pasos agigantados y recibir, por fin, la alta médica hace una escasa semana.

Cifuentes todavía no está disponible para dar el nivel sobre la pista, si bien demuestra su compromiso habitual con el equipo trabajando todo lo activamente que puede por volver a sudar la camiseta cuanto antes, con esperanzas de poder hacerlo antes de que termine el calendario deportivo tan exigente que sus compañeras tienen por delante. Además, desde estas semifinales europeas se ha reincorporado a los viajes y convocatorias del equipo, recuperando su papel de referencia y apoyo de todo el grupo. El próximo 4 de mayo tiene una nueva revisión médica y existe la posibilidad de que sume minutos en la fase final de la Copa de la Reina.

Cifuentes se dispone a lanzar. / Tamara Alonso (SportCoeco)

Cristina llegó al Guardés en el 2022 procedente del club de su vida y su ciudad, el Aula Valladolid. Desde entonces ha encontrado en la villa miñota su segunda casa, tanto que es ya la jugadora más veterana en el equipo de la plantilla actual, en la que tan importante lugar ocupa como pegamento humano de sus compañeras. «La verdad es que después de cuatro años aquí, me siento muy querida», indica. «Tenemos la mejor afición de España y eso es un aliciente para seguir un año más».

Con respecto al 2027, apunta: «Espero que se haga otro gran equipo y que podamos seguir en todas las competiciones como estamos haciendo hasta ahora. Va a haber muchos cambios, pero creo que tenemos que seguir con la filosofía del equipo y del pueblo, que es esa unión», explica, para así, por fin, «poder levantar un título pronto».