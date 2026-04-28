Fútbol sala-Segunda División Femenina
Clau firma una manita en Ferrol
El Bembrive remonta para apurar sus escasas opciones de play off
El Bembrive FS se dio un baño de autoestima al derrotar al Valdetires Ferrol en su pista, tras un partido que empezó mal (1-0) y que las departamentales volvieron a colocar a su favor en la segunda mitad (3-2) ante un rival que desaparecía en defensa por momentos.
Pero cuando Gael Madarnas cuenta con la jugadora más determinante de los tres grupos de la categoría de plata, da igual que la defensa falle (el 4-4), que se pierdan balones en zonas cercanas al área (Clau en el 2-2, Jessi en el 3-2), que el equipo se tope con la madera (“Café”, en dos ocasiones, con el 3-2).
El ‘Clausistema’ o, lo que es lo mismo, que Claudia Martínez desate todo su potencial ofensivo, acaba con cualquier rival. La “9” de Aldán asistió a “Luca” para el primer empate (1-1), “Café” le regaló otra para el 3-4 y masacró a sus defensoras con regate, velocidad y un disparo imparable a la escuadra en el 4-5.
Patri ahorra disgustos
No fue el mejor partido de las verdes, ni mucho menos, y de hecho Patri Arruti, la portera visitante, evitó varias ocasiones claras del Valdetires, especialmente en la primera parte. Pero el quinteto ferrolano acabó agachando la cabeza ante Clau. El definitivo 4-6, a escasos segundos del final, llegó tras robo ante un ataque local de cinco, con portera jugadora.
El Bembrive suma 61 puntos a falta de dos jornadas y, desde que en 2023 la RFEF redujo a tres los grupos de la categoría de plata, su puntuación lo convierte en el mejor quinto de las tres temporadas (58 el Segosala en la 24/25 y 59 el Rodiles en la 23/24), pero no le dará para meterse en los play-offs salvo inesperado tropiezos de Ence Marín y Segosala… o fallo del TAD contra las segovianas.
4. Valdetires Ferrol (1+3): Nataliia Mytrofanska; Iria Santos, Patri Corral (1), Valeria Montero “Monti”, Tais Oliveira (1) -cinco inicial-, Irene Cela (2), María Lence, Teresa Pereiro, Laura Fernández y Paula Alonso.
6. Bembrive FS (2+4): Patri Arruti; Lucía Casal “Luca” (1), Jessi Motato “Café”, Antía Boullosa, Clau (5) -cinco inicial-, María González, Laura Centeno, María Vidal, Paola Otero, Elisa Gonzalo y Jessi Lores.
Árbitros: Adrián García y Tanía María Penabad (Lugo). Amarillas al técnico local, Manuel Lombardía, y a sus jugadoras Santos y Lence.
Goles: 1-0 (min. 14), Cela. 1-1 (min. 17), “Luca”. 1-2 (min. 17), Clau. 2-2 (min. 22), Cela. 3-2 (min. 25), Corral. 3-3 (min. 31), Clau. 3-4 (min. 33), Clau. 4-4 (min. 35), Tais Oliveira. 4-5 (min. 39), Clau. 4-6 (min. 40), Clau.
Incidencias: Polideportivo municipal de Esteiro, en Ferrol. Regular entrada. Vigésima octava jornada, antepenúltima, del grupo 1 de 2ª División femenina de fútbol sala.
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