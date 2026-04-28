La SD Abetos–Gondomar FS conquista el título de Preferente Futgal

La temporada va concluyendo en fútbol sala con su reparto de tristezas y alegrías. Sus consecuencias convertirán en compañeros de categoría, en un futuro inmediato, a equipos que hasta ahora estaban distanciados por dos categorías. Todo se ha resuelto en la penúltima jornada, en ambos casos. El IES Coruxo ha descendido desde Segunda B tras cinco años en la categoría de bronce. La Sociedad Deportiva Abetos–Gondomar FS ha sellado el campeonato de Preferente Futgal. Ambos coincidirán con Pazos y Redondela en Tercera, de donde baja el Vigo 2015.

El éxitodel Abetos-Gondomar adquiere un valor especial al coincidir con el 50 aniversario del club, una entidad histórica dentro del fútbol gallego, lo que añade un componente simbólico a un logro ya de por sí destacado. El conjunto gondomareño aseguró matemáticamente el liderato tras imponerse en un duelo clave frente al filial de la SD Pazos de Borbén, lo cual sumado a la derrota de su principal perseguidor (Valladares FS) en su visita a O Barco de Valdeorras facilitó que dependieran de sí mismos para cerrar el título, mostrando solvencia y control en un momento decisivo.

A lo largo de la campaña, el equipo ha destacado por su regularidad y equilibrio, combinando una defensa sólida con un ataque altamente efectivo que lo sitúa como uno de los más goleadores del campeonato. Un grupo veterano pero que atesora mucha calidad junto con una dirección técnica dinámica han sido fundamentales para mantener el rendimiento en los momentos más exigentes.

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El próximo sábado, el Pabellón Municipal de Gondomar acogerá el último encuentro de la temporada, que se presenta como una jornada festiva en la que se pondrá el broche final a una campaña histórica. De hecho, la colaboración del Concello de Gondomar ha sido clave en la exitosa temporada.