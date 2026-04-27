Vigo apunta a acoger la final a cuatro

El Celta Femxa Zorka ambiciona un 17 de mayo tan jubiloso como aquel 30 de abril de 2023. Quiere Sara Vidal, aunque sea vestida de civil por su lesión, volver a llorar de alegría. Quiere la retornada Marina Gea bailar nuevamente en corro junto a las demás celestes. Quieren, además, que Navia hierva ese día, celebrando otro ascenso a Liga Femenina. Quedan antes otros obstáculos, en la cancha y los despachos. La directiva ha cursado la petición de organizar la final a cuatro. Todo se alinea para que la Federación Española (FEB) se la conceda. Será, en cualquier caso, si superan al Bosonit riojano en la eliminatoria previa.

–Esto es por lo que llevamos peleando todo el año.

Cristina Cantero arenga a su plantilla en el entrenamiento, asomada a ese primer cruce a vida o muerte. Su Celta ha cumplido en liga regular. Batió el recórd de victorias consecutivas (26) de la categoría. Fue el único capaz de derrotar al Mallorca. Y aunque las dos últimas derrotas, ya sin nada en juego, han afeado ligeramente su registro, ese 27-3 hubiera supuesto el ascenso directo en cualquier otra campaña desde la creación en 2022 de la Liga Challenge –Barça y Ferrol también subieron con tres tropiezos; Ardoi, con seis y Leganés, con cuatro–.

–Intentamos tener opciones de primer puesto. ¿No hemos sido capaces? Perfecto. Nuestro siguiente objetivo era competir hasta el final, partido a partido.

Cantero se dirige especialmente a sus jugadoras más tiernas; las menos acostumbradas a lidiar con la presión, con las expectativas, con el peso de la historia sobre sus hombros. «Esto es el deporte, llevar tu cuerpo y tu cabeza al límite. Trato de que las jóvenes lo entiendan y sepan sufrir, disfrutando cada día».

También la atienden las maduras; entre ellas, Diana Cabrera. La internacional argentina se ha perdido los cuatro últimos partidos por un esguince de tobillo. Su ausencia afectó a la rotación en esas derrotas ante Bosonit y Unicaja. Cantero aún no ve preparada a Naiara para más que cinco minutos. Y siempre quiere al menos a una pívot experimentada (Cabrera, Kelliher) en la pintura, junto a Vizmanos. Así que el regreso de Cabrera la alivia. «No está perfecta pero creo que nos podrá ayudar ya en el primer partido».

El Celta juega en el Polideportivo Lobete de Logroño este sábado (19:00). La vuelta se disputará en Navia el día 9, a esa misma hora. «Será un partido de 80 minutos. No lo podemos perder de vista», establece Cantero, que rechaza cualquier confianza. Aunque su escuadra se haya ganado la condición de favorita, ganó varios partidos de liga regular en el último suspiro. Y al Bosonit, además de la reciente derrota (64-61), lo doblegó en la primera vuelta con más claridad en el electrónico (77-61) que en el juego, que sólo se decantó hacia el final del tercer cuarto.

Dureza física

Bosonit, destaca Cantero, «tira muy bien de tres desde la movilidad, con Aldecoa y Van Schaik. Y sus dos pívots hacen daño». La receta de la entrenadora céltica se construye desde la defensa: «Necesitamos sacarlas de su ritmo normal. Debemos estar centradas en cumplir nuestros básicos, a quién marcamos, y ser duras, físicas. Si estamos efectivas, será más fácil; si no, habrá que trabar el partido para que tampoco ellas metan». A nivel mental reclama «controlar la energía en el punto perfecto, sin pasarse de rosca».

Celebración del ascenso en 2023. / RICARDO GROBAS

El cuadro de cuartos de final se completa con los duelos Lima Horta-Unicaja Mijas, Zamora-Melilla y Al-Qázeres-Osés. La sede de la final a cuatro que disputarán los supervivientes se decide en las próximas horas –el plazo de presentación de candidaturas concluía ayer–. A diferencia de antaño, el adjudicatario podrá renunciar si cae eliminado. El Celta ha presentado su propuesta con antelación; una carta de intenciones con las condiciones económicas. Se añade la condición de segundo clasificado, una prioridad clasificatoria que la FEB suele respetar por costumbre aunque no se incluya en el reglamento de la competición.

Vigo aparece como favorita. Se temía la competencia de Melilla, pero algunas lesiones han enfriado los ánimos en el club y en la ciudad norteafricanas. La comisión ejecutiva revisará si el proyecto vigués cumple con todas las condiciones establecidas y en tal caso, todo apunta a que Marina, Paula, Cristina y el celtismo en general, si se vence al Bosonit, tendrán la oportunidad de revivir aquel abril en este mayo.