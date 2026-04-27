El Valinox Novás peleará por el ascenso en casa

O Rosal y su principal heraldo deportivo, el Valinox Novás, viven horas emocionantes. La localidad del Baixo Miño acogerá la fase de ascenso de Primera Nacional Masculina. En el pabellón de O Calvario, ahora Javi Díaz, intentará la escuadra de Guillermo Artimeculminar el regreso a División de Honor Plata sólo doce meses después de haber perdido la categoría. El sorteo celebrado ayer en la sede de la Federación Española de Balonmano ha determinado también la identidad de sus rivales en la liguilla que se disputará del 8 al 10 de mayo: Caja Rural Zamora, Cantera Sur y Kirol.

El Novás ha cumplido hasta ahora a la perfección el plan que se diseñó para retomar el escalón perdido, más desde la ilusión que desde la exigencia. Los rosaleiros han arrasado en el grupo A de Primera, con 28 victorias y dos derrotas que llegaron cuando ya el título del grupo y el billete a la fase se habían asegurado. Su primera rival en la liguilla, el viernes 8, será el Romo Broker Kirol Romo de Getxo, segundo del grupo C por detrás del Amenabar con 26 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El sábado se medirá al Cantera Sur de El Ejido, segundo del grupo F por detrás del Antequera con 23 victorias, 4 empates y 3 derrotas; la liguilla se cerraría el domingo ante el Zamora, campeón del grupo B con 25 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

La adjudicación como sede se considera ya un primer éxito, más allá de cómo influya en el resultado, por el carácter festivo. "Es la recompensa a un trabajo y un esfuerzo mayúsculo por parte de todas las personas del club, de nuestra afición", valora el presidente, Andrés Senra, que recuerda que O Rosal también acogerá en esos mismos días, y por primera vez en su historia, el sector nacional infantil tras haber conquistado el título autonómico (Ciutel, Anaitasuna y Zamora serán sus adversarios). "Es un premio más que merecido y a la par me parece obviamente un desafío poder organizar estos dos eventos de este carácter y con tan poco tiempo. Pero estoy seguro de que va a merecer la pena".

"Teníamos claro que queríamos hacerlo en O Rosal. El plantel se va a sentir mucho más cómodo y nos parece una manera de que al socio le sea más asequible que viajar. Estamos muy contentos y ya volcados de lleno en la preparación", añade el presidente.

El entrenador del Valinox, Guillermo Artime, asegura: "Es un lujo jugar en casa la fase, delante de nuestra afición". Y anticipa un primer análisis sobre el resultado del sorteo: "Los rivales son lobos con piel de cordero. Zamora ya estuvo a punto de ascender la temporada pasada. Es un equipo con experiencia, que nos puede poner las cosas muy difíciles. El Romo se ha reforzado bien, uniendo dos fichajes a un grupo ya bastante complejo, de nivel. Y al Cantera Sur ya me enfrenté en la fase de hace dos años, en Sevilla", dice el asturiano de su etapa con el Avilesina. "Mantiene el bloque de esa fase con refuerzos como Álvaro Carretero. La fase se decidirá por pequeños detalles", augura.