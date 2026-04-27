Tarde grande de Cellerino

0 BARBADÁS: Rodrigo, Jorge, David, Pablo, Infamara, Soriano (Poch, minuto 56), Reyes (Denis, minuto 56), Ruiz, Cougil (Valencia, minuto 56), Villar (Presas, minuto 46) y Marcelo (Ismael, minuto 46). 4 GRAN PEÑA: Troncoso, Cantero, Alonso, Antón (Arango, minuto 75), Francisco (Marcos, minuto 72), Barrios (Alexandre, minuto 46), Iker (Landesa, minuto 46), Gastón, Lago, Vila y Coira (Mbia, minuto 66). GOLES: 0-1, minuto 20: Gastón Cellerino. 0-2, minuto 48: Gastón Cellerino, de penalti. 0-3, minuto 51: Gastón Cellerino. 0-4, minuto 89: Gastón Cellerino.

El Gran Peña logra una gran victoria fuera de casa ante el Barbadás por un contundente 0 a 4. Solo hubo un jugador que marcó, Gastón en cuatro ocasiones le da tres grandes puntos a su equipo.

El Gran Peña llegaba a Os Carrís para medirse al Barbadás, equipo ya descendido, en un duelo vital para los visitantes si querían tener alguna opción en las últimas jornadas de alcanzar los play offs.

Comenzaba el encuentro con el Gran Peña muy activo buscando el primer tanto del encuentro, pero los locales aguantaban las embestidas por el momento.

Llegando al minuto 20 aparecería el que a la posterior sería el gran protagonista de la tarde, Gastón lograría adelantar a su equipo y hacer el 1 a 0.

Los visitantes seguirían intentando llegar a la portería de Rodrigo, pero no sería hasta la segunda mitad que lograrían aumentar la ventaja. De nuevo Gastón, esta vez desde el punto de penalti, volvería a marcar y hacer el 2 a 0 en el 48.

Tras el segundo gol, el Barbadás se abrió más en busca de recortar distancias, y tan solo tres minutos después del penalti, Gastón volvería a marcar para sentenciar el encuentro.

Finalmente, el encuentro lo cerraría el gran protagonista de la tarde con un «póker» en los últimos instantes del duelo y se llevan tres puntos que les dan esperanzas en llegar a los play offs.

Los de Barreiro tienen dos partidos pendientes por disputar para finalizar la temporada. El próximo fin de semana reciben en el campo de Barreiro a un Villalbés que se juega su clasificación para la fase de ascenso.

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En la última jornada, la plantilla del Gran Peña visita a un Noia que se despide de la categoría ante su afición. Aunque matemáticamente es posible la clasificación para la fase, se tendría que dar poco menos que un milagro.