Un punto para seguir vivo

2 LEALTAD: Junquera, Jesús Sánchez, Marcos Blanco (Carlos Cid, minuto 73), Arellano, Jaime Felgueroso (Samuel Montes, minuto 70), Piedralba (Omar Hernández, minuto 73), Villamandos, Pesquera, Argüelles, Yerpes (Babafemo, minuto 73) y Estrada (Nicolás Blazquez, minuto 60). 2 CORUXO: Esteban, Roque, Marchante (Hugo Rodríguez, minuto 86), Gandarillas, Xavier Sola, Fonterigo (Rares Mezdrea, minuto 60), Fariña (Pelayo García, minuto 60), Juan Rodríguez, Raimundez (Carlos Alonso, minuto 70), Guille Pinin y Cidre. GOLES: 1-0, minuto 57: Yerpes. 1-1, minuto 65: Xavier Cidre. 2-1, minuto 67: Jaime Felgueroso. 2-2, minuto 90: Xavier Sola.

Desde el inicio, quedó claro que ninguno de los dos conjuntos estaba dispuesto a ceder el control con facilidad. Tanto Lealtad como Coruxo apostaron por un 4-3-3, lo que generó un espejo táctico en el que las vigilancias defensivas y la batalla en el centro del campo se convirtieron en el eje del encuentro.

El primer tiempo fue una demostración de equilibrio mutuo. El Lealtad trató de llevar algo más la iniciativa gracias al empuje de su afición, pero se encontró con un Coruxo muy bien plantado, serio en tareas defensivas. El conjunto gallego cerraba bien los espacios interiores y obligaba a su rival a buscar soluciones por fuera, donde los centros laterales no terminaban de encontrar rematador.

El Coruxo, sin embargo, también tenía dificultades para conectar con sus hombres de ataque. Las líneas estaban muy juntas, el ritmo era alto en lo físico y las imprecisiones en el último pase impedían que se generasen ocasiones claras. Así, la primera mitad avanzó sin grandes sobresaltos para los porteros y con la sensación de que el primer error podía ser decisivo. El descanso llegó con un 0-0 que reflejaba a la perfección lo visto sobre el césped.

Formación inicial del Coruxo en el partido de ayer ante el Lealtad. | CORUXO FC

Tras la reanudación, el partido cambió de tono. El Lealtad dio un paso adelante y comenzó a encontrar más profundidad en sus acciones ofensivas. Ese crecimiento tuvo premio en el minuto 57, cuando Yerpes aprovechó una acción bien elaborada del conjunto local para batir a Esteban Daniel y hacer el 1-0.

El tanto obligó al Coruxo a reaccionar, y lo hizo con personalidad. Lejos de venirse abajo, el equipo vigués adelantó líneas, aumentó la presión en campo rival y comenzó a ganar presencia en zonas de ataque. Ese cambio de actitud tuvo recompensa en el minuto 65, cuando el Coruxo logró empatar el partido gracias a una acción ofensiva bien ejecutada que terminó con el 1-1. El gol devolvía la igualdad y metía de nuevo a los visitantes en el encuentro.

Sin embargo, la alegría duró muy poco. Apenas dos minutos después, en el 67, el Lealtad volvió a golpear. Jaime Felgueroso aprovechó una jugada rápida para firmar el 2-1, en una acción que volvió a poner cuesta arriba el partido para el Coruxo. Fue un golpe duro, no tanto por el marcador como por la inmediatez con la que el equipo había conseguido igualar.

A partir de ese momento, el encuentro entró en una fase de máxima tensión. El Coruxo asumió más riesgos, adelantó líneas y comenzó a acumular jugadores en campo rival. Los cambios desde el banquillo buscaban refrescar el ataque y dar continuidad a una presión cada vez más insistente.

El paso de los minutos fue aumentando la sensación de urgencia en el conjunto visitante. El Coruxo empujaba, insistía y no dejaba de buscar espacios ante un rival cada vez más encerrado. Las interrupciones, las faltas y las amarillas empezaron a aparecer como reflejo de un partido que se calentaba en su tramo final. El Lealtad trataba de resistir como podía, consciente de que cada balón dividido era una batalla.

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Cuando el partido parecía encaminado a la victoria local, el Coruxo encontró su premio en el momento más inesperado y más valioso. Ya en el tiempo añadido, el conjunto vigués logró el empate definitivo por medio de Xavier Sola, que apareció para firmar el 2-2 y desatar la alegría viguesa que lograba un valioso punto. Se lo jugarán en la última jornada ante la Segoviana, un rival directo. Necesitan la victoria y que el Avila o el Numancia, que juegan en casa, tropiecen.Eso les daría billete a la fase.