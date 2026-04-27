El Portonovo pone la proa hacia el play off

El Portonovo atraviesa un momento dulce y volvió a demostrarlo con una goleada rotunda en Baltar. El equipo de Minso superó por 5-0 al Umia en un derbi que reforzó su candidatura a disputar la fase de ascenso. Los arlequinados se colocan segundos con 58 puntos y mantienen siete de ventaja sobre la sexta posición cuando solo quedan nueve por jugar.

El partido se inclinó muy pronto. El Portonovo salió con una marcha más, buscando amplitud y velocidad por los costados ante un Umia que intentaba protegerse con dos líneas juntas. A los seis minutos, Brais apareció cerca del área para servir un balón interior que Dieguito aprovechó desde el punto de penalti. Su disparo raso superó a Eloy y abrió un encuentro que ya no cambiaría de dueño.

El gol hizo crecer al conjunto local y castigó anímicamente a los de Sorbet, que trataron de responder con envíos largos hacia Cavani y Álex Guillán. Sin embargo, el Portonovo encontraba demasiadas facilidades entre líneas y volvió a golpear por medio de Tymo, que firmó el 2-0 con otro remate dentro del área. Incluso antes del descanso, los locales pudieron ampliar la renta con un disparo al palo tras una buena combinación.

La segunda parte mantuvo el mismo guion. El Umia necesitaba dar un paso adelante, pero el Portonovo continuó mandando desde el ritmo y la profundidad. Moncho Fontán hizo el tercero tras otra llegada por banda y dejó el derbi prácticamente resuelto.

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Lejos de levantar el pie, los arlequinados siguieron apretando hasta el final. Keko, que había entrado desde el banquillo, encontró espacio dentro del área para marcar el cuarto. Tres minutos después, Mateo Presas cerró la goleada con el quinto tanto, poniendo la guinda a una tarde redonda.