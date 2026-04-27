El Lóstrego se queda sin promoción

Domingo decepcionante para el fútbol vigués. Arrastrado por el pinchazo de As Celtas, fuera de los play-offs de forma matemática desde la jornada anterior, As Celtas Sporting cerró con empate en Boiro (1-1) su brillante campaña: 53 puntos y campeonas del grupo 1 de 3ª Federación. Sui último gol, para igualar la contienda, obra de Isabel Delgado. Pero la condición de filial del equipo que prepara David Ferreiro lo dejó fuera de la eliminatoria de ascenso… y será el Victoria CF coruñés, subcampeón, el que la juegue en su lugar.

El Lóstrego de Roberto Vázquez lo tuvo en la mano y ganó su partido en el Novo Mirador de Beade por 2-1 (1-0 al descanso) para cerrar las cuatro últimas jornadas con triunfo de forma consecutiva. Pero el once vigués dependía también de que no ganase el equipo herculino, y éste no pinchó.

El Victoria CF goleó al Victoria FC santiagués por 4-0 (2-0 al descanso) con dobletes de Marta Cascón (minutos 14 y 21) y de Candela Vázquez (minutos 49 y 61). No hubo tarde de nervios y emoción ya que en el campo de la antigua Leyma las “cebras” de Javi Angeriz encarrilaron su partido muy rápido.

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En Beade, el Lóstrego marcó primero por medio de Paula Cobas (minuto 22) y sentenció gracias a la catalana Julia Francesch (minuto 50), aunque Laura Tubío, ex Victoria FC, marcó el tanto de la SD Orzán en el 70.