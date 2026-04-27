Fútbol / Tercera Federación
El Lóstrego se queda sin promoción
Su triunfo fue insuficiente por el triunfo del Victoria
Domingo decepcionante para el fútbol vigués. Arrastrado por el pinchazo de As Celtas, fuera de los play-offs de forma matemática desde la jornada anterior, As Celtas Sporting cerró con empate en Boiro (1-1) su brillante campaña: 53 puntos y campeonas del grupo 1 de 3ª Federación. Sui último gol, para igualar la contienda, obra de Isabel Delgado. Pero la condición de filial del equipo que prepara David Ferreiro lo dejó fuera de la eliminatoria de ascenso… y será el Victoria CF coruñés, subcampeón, el que la juegue en su lugar.
El Lóstrego de Roberto Vázquez lo tuvo en la mano y ganó su partido en el Novo Mirador de Beade por 2-1 (1-0 al descanso) para cerrar las cuatro últimas jornadas con triunfo de forma consecutiva. Pero el once vigués dependía también de que no ganase el equipo herculino, y éste no pinchó.
El Victoria CF goleó al Victoria FC santiagués por 4-0 (2-0 al descanso) con dobletes de Marta Cascón (minutos 14 y 21) y de Candela Vázquez (minutos 49 y 61). No hubo tarde de nervios y emoción ya que en el campo de la antigua Leyma las “cebras” de Javi Angeriz encarrilaron su partido muy rápido.
En Beade, el Lóstrego marcó primero por medio de Paula Cobas (minuto 22) y sentenció gracias a la catalana Julia Francesch (minuto 50), aunque Laura Tubío, ex Victoria FC, marcó el tanto de la SD Orzán en el 70.
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