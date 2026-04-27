A Sangriña decide la gloria

Todavía resuena el eco de la celebración en A Sangriña. La resolución no ha resultado tan emocionante como en el Esperanza Lag, en cuartos, ante el Elche. No tuvo Jazmín Mendoza que marcar casi sobre la bocina. El Mecalia Guardés se ha clasificado para su segunda final de la EHF European Cup incluso con relativa solvencia, ajustada a su superioridad sobre el Málaga (24-26 en la ida, 26-23 en la vuelta). Aunque haya faltado incertidumbre, abundan esas «emociones» que menciona Ana Seabra. «Como siempre, las protagonistas son las jugadoras», sentencia la entrenadora.

A Seabra hay que suponerla al día siguiente, pendiente de la otra semifinal. El Mecalia retorna a la final, pero no a Turquía. No podrá resarcirse ante el Bursa Büyüksehir de su derrota en 2023 ante el Antalya Konyaalti. En Michalovce sí latieron los corazones al borde del infarto. El Iuventa había caído en Bursa por 34-29. El inicio no alentó las esperanzas eslovacas (2-5). Enseguida reaccionaron, pero con la eliminatoria en vilo hasta el último instante. Dos goles de Emilia Kowalik en el último minuto culminaron la remontada (25-19).

La European Cup femenina, en suma, tendrá campeón novedoso en 2026, aunque con candidatos persistentes. Si el Mecalia jugó la final en 2023, el Iuventa lo hizo en 2024. Cayó en los dos partidos contra el Elche (22-20, 22-28). Las eslovacas habían disputado cuatro semifinales en total, incluyendo la de 2025 ante el Valur islandés, que después derrotaría al Orbe Zendal Porriño.

El pasado importa más allá de la referencia. La clasificación del Iuventa favorece el Mecalia en el orden de partidos –unas tuvieron el factor cancha a favor y otras en contra en sus anteriores finales–, ya que con el Bursa se habría ido a sorteo. La ida se disputará el 16-17 de mayo en Eslovaquia y la vuelta, el 23-24 en A Sangriña. Antes, como mínimo, las guardesas deben disputar los cuartos de final de la Liga con el Orbe Zendal (29 de abril y 2 de mayo) y la fase final de la Copa de la Reina en San Sebastián (8-10 de mayo).