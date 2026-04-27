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Hugo rescata un punto de oro para el Moaña en el 90

Redacción

Moaña

Un gol de Hugo Álvarez en el descuento permitió al Club Deportivo Moaña rescatar un valioso punto en su visita al Antela. El conjunto que dirige Rafa Vázquez tuvo que igualar hasta en dos ocasiones los tantos de la escuadra local, en zona de promoción, para llevarse un empate que le permite seguir fuera de los puestos de descenso.

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