A Caniza, sede de la fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina

A Caniza acogerá del 8 al 10 de mayo la fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, en un evento organizado por el Balonmán Cañiza bajo la supervisión de la Real Federación Española de Balonmano. La cita reunirá a cuatro equipos que competirán en formato de liguilla a una sola vuelta. El conjunto anfitrión se enfrentará a Errotabarri de Ermua, Marni de Valencia y Helvetia Montequinto de Sevilla, en una fase en la que cada partido será determinante para definir las opciones de ascenso.

Este tipo de fases concentra en un único fin de semana tres jornadas consecutivas, lo que exige a los equipos un alto nivel de rendimiento físico y competitivo. Solo los mejores clasificados lograrán el objetivo de dar el salto a la División de Honor Oro, segunda categoría del balonmano femenino nacional y antesala de la élite. El presidente del Balonmano Cañiza, Marcos Estévez, señaló que “es un orgullo para el club y para todo el municipio poder acoger una fase de este nivel. Trabajamos para que tanto los equipos como los amantes de este deporte encuentren aquí las mejores condiciones posibles, y estamos seguros que la afición respondera”. En la misma línea, Isma Lago, entrenador del equipo, destaca el componente deportivo de la cita: “El formato de competición es muy exigente, con tres partidos en tres días, lo que nos obliga a gestionar muy bien todos los detalles. Va a ser una fase muy igualada. No somos conscientes, pero lo que estamos haciendo es historia del club y municipio”.

Impacto socioeconómico y turístico

La designación de A Cañiza como sede responde a criterios organizativos y logísticos valorados por la federación, entre ellos la implicación del club local y el respaldo institucional. El evento no solo tendrá relevancia deportiva, sino que también generará impacto socioeconómico y turístico en el entorno, con la llegada de equipos, técnicos y aficionados. El Pabellón Municipal de A Cañiza será el escenario de los encuentros, cuyo calendario y horarios serán comunicados próximamente por la organización conforme a las directrices federativas.