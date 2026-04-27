Fuerte derrota del Alondras

0 ALONDRAS: Ares, Diego, Adrián Cruz (Rocha, minuto 58), Luismi (Kopa, minuto 76), Manufre ( Javi Pereira, minuto 46), Martín Rafael, Aitor Aspas, Guime, Guille, Lucas (Iker Barreiro, minuto 81) y Ube (Adri Hernández, minuto 76). 4 LUGO B: Mateo Suárez, Marcos (Nico Delgado, minuto 59), Buide, Hugo Díaz, Balcedo, Serrano, Antón (Sergio, minuto 59), Hugo García, Adrián, Aday (Enmanoui, minuto 67) e Ibe Fofona. GOLES: 0-1, minuto 5: Aday. 0-2, minuto 41: Ibe Fofona, de penalti. 0-3, minuto 47: Aday. 0-4, minuto 83: Hugo Díaz.

Los lucenses mucho mejor físicamente que su rival, que acusó la tarde de calor, se adelantaron muy pronto. Corría el minuto cinco y una pérdida en medio campo y una defensa mal colocada, dejaron solo a Aday, que batía a Ares con un golpeo por bajo. Pecó el Alondras un día más de capacidad de sorpresa en ataque, en muchos momentos del partido. Aún así, cuando conseguía llegar al área lo hacía de forma clara, pero no estaría acertado en la definición.

Luismi pasada la media hora no conectó con claridad un balón de Martín Rafael al borde del área pequeña. La más clara dos minutos después en las botas de Diego, que se plantaba solo ante Mateo Suárez, disparando al muñeco. Antes del descanso, los visitantes ampliaban el marcador, con el segundo desde los once metros. Complicado tenía la tarea el Alondras en la segunda mitad y más se le complicaba, ya que Aday lograba el tercero a los dos minutos de la reanudación. Intentaron los cangueses hacer un gol para ilusionarse, pero volvían a errar cara a puerta. Luismi la tuvo en otra llegada clara. Javi Pereira, se topaba con algo de fortuna con el larguero y el Lugo B, no desaprovechaba las suyas. De esa manera en otra fragilidad defensiva, Hugo Díaz de cabeza hacía el cuarto y definitivo gol para los suyos. Se despide de forma amarga el Alondras del exilio de esta temporada al campo Iago Aspas Juncal, ya que su último encuentro como local lo jugará de nuevo en O Morrazo.