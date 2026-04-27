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Festival de goles en el Álvarez Durán de Tui

M.A.

Tui

Festival de goles y de errores en el Álvarez Durán, en una nueva derrota del Tyde que se hunde cada jornada un poco más. El choque comenzó con dominio local que muy pronto se puso por delante en el marcador con gol de Mafi. Pero poco a poco los del Villalonga se fueron centrando y consiguieron darle la vuelta al marcador.

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