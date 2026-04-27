Dobletes de Tirán y Chapela en el comienzo de la temporada

Finalizada la temporada de bateles, da comienzo ahora la de trainerillas, la segunda modalidad de banco fijo con tripulaciones de seis remeros y patrón. Y se inició con muy notable participación de tripulaciones en la Bandera Tirán-Pereira de Trainerilla. La primera competición del calendario de 2026: doblete del organizador y anfitrión S.D.Tirán-Pereira y Chapela-Wofco que sumaron dos victorias cada uno.

En la categoría cadete masculino victoria de Chapela-Wofco muy “achuchado” en el crono por Tirán-Pereira y Mecos que le siguieron con dos segundos más. En juvenil masculino, victoria clara y concluyente de Tirán-Pereira que dejó por la popa a Cabo Cruz, Mecos y Chapela-Wofco y con Ares mucho más atrás. La prueba de Senior masculino tuvo una mayor competencia. Esta vez fue Ares el gran campeón superando por tres segundos a Tirán-Pereira.

En las categorías femeninas fueron vencedores Samertolaméu-Oversea en cadete con Chapela-Wofco y Puebla a tres segundos y luego Náutico de Boiro y Cabo de Cruz. En juvenil femenino fue vencedor indiscutible Chapela-Wofco con superioridad magnífica sobre Vila de Cangas, Cabo de Cruz y Puebla. Y en la prueba reina, senior femenino, la victoria fue del equipo de Tirán-Pereira que se exhibió ante los suyos superando a Chapela-Wofco con medio minuto.

Clasificaciones femeninas. Cadete femenino: 1. Samertolaméu-Oversea, 9.17:42; 2.Chapela-Wofco, 9.20:79; 3.Puebla, 9.21:70; 4. Juvenil femenino: 1.Chapela-Wofco, 19.24:43; 2..Vila Cangas, 19.39:69; 3.Cabo Cruz, 20.36:85. Senior femenino: 1.Tirán-Pereira, 16.45:01; 2.ChapelaWofco, 17.18:25; 3.Amegrove, 17.30:58.

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Clasificaciones masculinas: Cadete masculino: 1.Chapela, 8-10:91; 2.Tirán-Pereira, 8.13:29; 3.Mecos, 8.13:39. Juvenil masculino: 1.Tirán-Pereira, 16.15:75; 2.Cabo Cruz, 16.23:91; 3.Mecos, 16.54:53. Senior masculino: 1.Ares-A: 14.26:89; 2.Tirán-Pereira-A, 14.30:00; 3.Samertolaméu-Oversea, 14.37:9.