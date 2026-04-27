El Atios se mantiene firme

2. ATIOS: Freiría, Sombri, Gullón (Temperán, min. 10), Cristian (Cani, min. 66), Carrera (Portas, min. 78), Pedrito (Matthew, min. 78), Aitor (Iker, min. 66), Gamba, Richi, Xoel, Gael. 0. CHOCO: Hugo Núñez, Pablo Otero, Rubén (Alex Gil, min. 63), Ronald (Rober, min. 78), Graña (Aitor Gómez, min. 63), Garci (Chata, min. 78), Dani Suárez (Pablo Pérez, min. 63), Antón, Lucas Chans, Kevin, Xabi. GOLES: 1-0, min, 50: Sombri: 2-0, min. 63: Cristian. ÁRBITRO: Edgar Fraga Villares. Mostró amarillas a Carrera y Gael (Atios), y a los visitantes Ronald, Antón y Rober. Expulsó por roja directa al entrenador visitante Álvaro Soto (min. 50). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 31ª jornada de Liga del Grupo 2 de la Preferente Gallega, disputado en O Carballo. Soleada tarde y 350 personas en las gradas.

El Atios se reencontró ayer con la victoria en su enfrentamiento contra el Choco y logró así mantener la segunda posición de la tabla, tras un partido disputado.

El conjunto local llegaba al choque después de tres jornadas sin ganar (dos derrotas y un empate) y habiendo cedido el liderato de la tabla en favor del Pontevedra B. Era necesario romper la mala racha y el Choco, en la zona baja, podría ser el rival adecuado. Pero la primera mitad estuvo muy igualada y no llegaba el gol que necesitaba el conjunto locatario para recuperar confianza.

Pero en la segunda parte, todo cambió. En el minuto 50 el veterano Sombri logra rematar en una falta y adelantó al Atios en el marcador. Ya con ventaja, llegó la calma al conjunto local que poco después consiguió el segundo y definitivo, obra de Cristian.

El entrenador del conjunto redondelano buscó cambiar el partido con varios cambios, pero el Atios consiguió mantener la portería a cero y recuperar sensaciones para el tramo final de la liga.

Restan tres jornadas para la conclusión del campeonato, y el Atios tiene muy complicado arrebatarle al Pontevedra B la primera plaza y, por lo tanto el ascenso directo de categoría. Lo importante es certificar la segunda plaza, para contar con el factor campo a su favor.

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Por su parte, el Choco tiene que apretar, ya que la salvación la tiene a un punto.