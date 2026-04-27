El Alertanavia toma oxígeno

El Alertanavia aprovechó una gran primera parte para lograr una victoria, la segunda consecutiva, que le permite coger aire en la tabla clasificatoria justo en el momento más oportuno de la temporada. Porque los vigueses, gracias a estos tres puntos, gozan ahora de una renta de cinco sobre los puestos de descenso a sólo tres jornadas para el final.

Los locales cimentaron su victoria en unos cuarenta y cinco minutos iniciales muy serios, en los que supieron imponer su mayor necesidad de sumar los puntos ante un Areas que se presentaba tras cinco jornadas sin conocer la derrota pero ya sin opciones reales de pelear por el ascenso y con varias caras nuevas en su once inicial.

De hecho, en la primera media hora los vigueses dispusieron de tres claras ocasiones, dos de Tielas y una de Javi, paa haber inaugurado el marcador.

El Areas reaccionó en el último cuarto de hora, pasando a tener más balón y lanzando incluso cuatro corners con cierto peligro.

Pero dos goles justo antes del descanso encarrilaron el triunfo vigués. Primero fue Javi el que aprovechó un pase de Tielas para regatear al portero y hacer el 1-0. Y luego fue el propio Javi, tras una pared con Tielas, el que regaló a David el 2-0.

El Areas buscó la remontada con un triple cambio al descanso pero arriesgó mucho y en una contra Nico dejó solo a Fojo para hacer el tercer tanto del Alertanavia.

Noticias relacionadas

Y ya con el partido agonizando, Javi Vila hizo el gol de la honra visitante.