Fútbol / Preferente Futgal
El Valladares gana por intensidad en Beluso
Los visitantes sentenciaron en el segundo tiempo en un encuentro sin apenas ocasiones
La Cultural Deportiva Beluso encajó su tercera derrota consecutiva al caer por 1-2 ante un Valladares que puso más intensidad en un partido intrascendente para dos equipos que ya han cumplido con sus objetivos de la temporada. La escuadra que dirige Bruno Gago ofreció una imagen de cierta apatía que contrasta con los buenos minutos ofrecidos el pasado fin de semana en Monforte ante el Lemos, a pesar de la derrota.
Buenenses y vigueses afrontaban este duelo igualados a puntos y en tierra de nadie, jugándose poco más que la novena plaza. Pero lo cierto es que la actitud de los dos equipos fue muy diferente. Los visitantes estuvieron mucho más metidos en el choque e impusieron su ritmo, ganando todos los duelos, haciéndose con los balones divididos y teniendo el control del juego. Es cierto que no hubo ocasiones a pesar del desborde por banda derecha, principalmente, pero la sensación de peligro estaba ahí. El Beluso, por su parte, era incapaz de generar juego y tan solo llevaba el balón al área rival en acciones de saque de banda.
La segunda mitad igualó un tanto las fuerzas, pero el Valladares explotó la primera opción clara que tuvo. Diego Souto entró por banda izquierda, recortó hacia dentro, y ante la pasividad de los celestes, disparó entre cuatro rivales para que el balón se colase pegado a uno de los palos de la portería defendida por Antón. Apenas cinco minutos después el cuadro visitante sentenciaba el choque. Una pérdida de balón local permitía a Álex descerrajar un tiro desde fuera del área que besó las mallas.
Raúl Paredes recortó distancias en una buena jugada, aunque Antón evitó el 1-3 en un contragolpe del Valladares, dándole a los suyos la oportunidad de empatar. Pero Pasto se encontró con el larguero tras la dejada de Arroyo y el 1-2 ya fue definitivo.
FICHA TÉCNICA:
CD BELUSO-VALLADARES 1-2
CD BELUSO: Antón; Parada (Arroyo, minuto 82), Bruno, Iván, Pasto, Santi (Mohamed, minuto 65), Lope, Abraham (Vivi, minuto 82), Raúl Paredes, Ortube y Freire.
VALLADARES: Comesaña; Abel, Carlos, Samu Vilariño (Álex, minuto 46), Souto, Pedro (Paulo, minuto 58), Enrique, Mario Guisande (Ramón, minuto 58), Mario Rial (Diego, minuto 58), Agustín (David, minuto 67) y Marcos.
GOLES: 0-1, minuto 68: Diego Souto. 1-1, minuto 73: Álex. 1-2, minuto 79: Raúl Paredes.
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