El Valinox pone su mente en la fase

Finalizó la Liga regular en el grupo A de la Primera Nacional Masculina, tras la cual Valinox Novás (campeón) e Ingenio disputarán la fase de ascenso, mientras que Ribeiro y Saeplast Cañiza pierden la categoría.

En el choque entre los dos polos de la clasificación (líder y farolillo rojo), el Valinox Novás se impuso con claridad en la segunda mitad, aunque sufrió en la primera.

El choque estuvo ajustado en los primeros treinta minutos, en los que el Novás no se encontraba cómodo. Comenzó mandando el Ribeiro (3-7, min. 13), lo que obligó al entrenador Guillermo Artime a solicitar tiempo muerto. A partir de ahí, el equipo reaccionó y logró darle la vuelta al marcador, para llegar al descanso con una pequeña ventaja (14-12). Tras la charla en vestuarios, los locales salieron mucho mejor y enseguida abrieron distancias. En el minuto 40, ya ganaban 22-16 y la diferencia fue creciendo hasta el 35-22 final. Ahora llega lo importante para el Novás: La fase de ascenso, después de una fase regular espectacular.

El Reconquista se despidió de la temporada y de su entrenador Víctor Garrido con una victoria frente al Disiclín Lalín. Tal y como se esperaba fue un partido ajustado, con distancias cortas. Solo en los primeros minutos, el conjunto del Deza pudo ponerse por delante en el marcador, pero a partir del minuto 15, ya sólo mandaba el conjunto vigués. En la segunda mitad, el Reconquista estuvo a punto de escaparse (20-16, min. 36), pero no logró romper el partido y así avanzaban los minutos con distancias de dos o tres goles a favor. Hasta el final (31-28, min. 56). El Lalín apretó y alcanzó el empate (31-31), pero el Reconquista quería cerrar la campaña con un triunfo y André de Moura consiguió el tanto definitivo.

El Granitos Ibéricos Carballal puso punto y final a la temporada con una derrota ante el Lirón Teucro, pero con el objetivo alcanzando hace muchas semanas de seguir una temporada más en Primera Nacional y además con una plantilla completamente renovada. Era un partido intranscendente para los dos equipos y eso se notó en la cancha. En la primera parte, el choque estuvo igualado (14-12) y así avanzó hasta el minuto 45 (20-20). En el tramo final, el Carballal se quedó sin gasolina y sin recambios, y el Teucro logró una cómoda victoria.

Por su parte, el BM Porriño perdió frente al Calvo Xiria en un partido en el que lo de menos era el resultado. El equipo dirigido por Dani Benaches, con la salvación asegurada, viajaba con la intención de disfrutar, de evitar lesiones y de dar muchos minutos a los cinco juveniles que han entrenado toda la temporada con ellos. Ahora, a descansar y pronto, a pensar en la próxima temporada.

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El Saeplast Cañiza poco pudo hacer en su visita al Bueu Atlético. El descenso de categoría pesó como una losa en la cabeza de los jugadores visitantes, que salieron con la intención de buscar una victoria para garantizar la penúltima posición, por si existiese alguna posibilidad de repesca. Así, el choque estuvo igualado en los primeros veinte minutos (14-13), incluso con el Cañiza mandando en el marcador. Pero en el tramo final, el Bueu hundió su trabajo (19-14). La segunda mitad ya no tuvo historia y el Bueu consiguió una cómoda victoria.