El Rubensa desciende tras un año muy duro

El Rubensa BM Porriño cayó derrotado ayer ante el Getasur en Madrid y consumó el descenso de categoría, después de una temporada muy dura por las lesiones y que se complicó terriblemente en el tramo final al encadenar seis jornadas sin ganar.

El conjunto gallego llegaba a este partido con la necesidad de ganar y esperar el tropezón del Romade en casa. Se cumplió la segunda parte de la ecuación, la que no dependía de ellas, al perder el conjunto canario ante su público. Pero faltó lo imprescindible. El equipo dirigido por Abel Estévez cayó derrotado ante el Getasur, en un partido muy ajustado. Comenzaron mandando las gallegas que fueron por delante en el marcador hasta el minuto 15 (7-9). A partir de ahí, reaccionó el equipo local, que hizo un parcial espectacular hasta el descanso para llegar con una clara ventaja (18-13). En la segunda mitad, reaccionó muy bien el Porriño que hizo un parcial de 0-4 en los primeros cinco minutos, para empatar (18-18). El choque avanzó muy igualado hasta los últimos diez minutos, cuando las madrileñas lograron abrir una pequeña brecha en el marcador, que fue suficiente para garantizar la victoria.

Reparto de puntos en el pavillón do Coirón de Dena, en un partido dominado por el Helvetia Saeplast Cañiza durante casi los 60 minutos, pero en el tramo final el Inelsa Solar Asmubal Meaño reaccionó y logró el empate sobre la bocina.

Los dos equipos llegaban a este encuentro con todo decidido, aunque el Cañiza miraba de reojo al Leganés por si tropezaba y podía conseguir el título liguero. Desde el inicio, fue el conjunto visitante el que se hizo con el control del juego y del partido, y así mandaba en el marcador (2-5, min. 7), pero el Meaño no bajaba los brazos y reaccionaba a arreones (5-5, min. 11), aunque no podía frenar el avance visitante, que llegó al descanso cuatro goles arriba (13-17). En la segunda parte, el choque continuó con los mismos parámetros, con el conjunto visitante mandando en el marcador, pero con las reacciones del Meaño que le permitían acercarse. Así, se llegó al minuto 55 con un 22-25. Pero el Meaño luchó hasta el final y aprovechó algunos desajustes defensivos del Cañiza para empatar el partido en el último segundo con gol de María Currás. Un buen regalo de despedida para el preparador del Meaño, Juan Costas, que se fue emocionado tras siete años en el club.

Noticias relacionadas

Derrota por la mínima de la SAR Rodavigo en su visita al BM Gijón, con la que cerró una gran temporada del equipo de Redondela que se sobrepuso a una plaga de lesiones para salvarse con muchas jornadas de antelación y finalizar en el sexto puesto de la clasificación. A pesar de que no había nada en juego, el conjunto dirigido por Vero Posada disputó cada balón y luchó hasta el último segundo. Comenzaron mandando las visitantes en los primeros minutos (2-5, min. 7), pero reaccionó rápido y bien el Gijón, que logró igualar muy pronto y después se puso por delante en el marcador (13-11, al descanso). En la reanudación, parecía que el Gijón iba a romper el partido, al lograr escaparse con una ventaja de cuatro goles (18-14, min. 35), pero la SAR siguió trabajando, mostrando su esencia. Empató en el minuto 53 (25-25) y desde ahí fue un intercambio de goles y de emoción hasta el final.