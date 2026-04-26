El Coruxo juega su primera gran final

Penúltima jornada de Liga, con horarios unificados a las doce de la mañana, y primera final para el Coruxo para meterse en uno de los puestos que clasifican para el play off de ascenso. Los jugadores entrenados por Javi Pereira no quieren ver ni calendario ni resultados, ya que la primera condición que se tiene que cumplir es que el Coruxo gane los seis puntos que restan por disputarse. Eso, y que algún rival de los que están por encima pinche.

La igualdad es máxima, con siete equipos peleando por tres plazas de fase y en un margen de cinco puntos, si metemos al Bergantiños en la ecuación. Sumar esta mañana los tres puntos le permitiría al Coruxo llegar muy vivo a la última jornada de la semana que viene, en la que también los partidos se jugarán a las doce de la mañana.

El Coruxo visita esta mañana al Lealtad, equipo que ya ha perdido la categoría y que, lógicamente, se quiere despedir de su afición con un buen partido y un mejor marcador. Los vigueses son un equipo fiable lejos de O Vao, y eso juega a su favor, sobre todo sabiendo los jugadores lo que se juegan en este partido. En el vestuario se vive la tensión de querer jugar la fase y ganar los próximos dos partidos, y es que, para muchos jugadores, esa fase es un escaparate para el mercado veraniego. n

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CAMPO: Las Callejas. HORA: 12 horas.