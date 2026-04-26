Balonmano-Honor Oro
El Carballal se va pero ya piensa en el regreso
Mila Alonso
BM IKASA BOADILLA, 30 – 28, A.D. CARBALLAL
30. BM IKASA BOADILLA: Irache Llana, Lucía Arcos (6), Silvia Leiras, Yasmina, Caterina Benedetti (2), Noelia Cardador, Asmaa Belguenani, Kenya Casia, Ariadna Molina (2), Fátima Ezzahraa (1), Lucía Martín (4), Laura de la Iglesia (5), Carmen Robles, Neus Carrasquilla (6), Kamilla Klara (3), Felicidad Bermudo (1).
28. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (6), Daniela Carranza (2), Naihara Costas (4), Lidia Portela (1), Andrea Cristina Amarilla (4), Alejandra Montenegro (1), María Álvarez, Nerea Arias, Uxía Fernández (4), Sabela Vázquez (5), Salma Aakcha, Laura Rúa (1).
ÁRBITROS: Jordi Pinilla y Eric Deirós. Excluyeron dos minutos a las locales Yasmira y Fátima Ezzahraa y a las visitantes Andrea Cristina Amarilla y Alejandra Montenegro.
PARCIALES: 1-2, 5-3, 7-5, 9-10, 12-10, 13-13 (descanso), 15-14, 19-18, 23-20, 24-23, 27-25, 30-28 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 24ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Municipal Boadilla del Monte.
Derrota y descenso para el AD Carballal. Una semana más, el conjunto vigués compitió y luchó hasta el tramo final, pero los errores en esos últimos minutos inclinaron el partido a favor del Ikasa.
El marcador muestra como discurrió el choque, con distancias mínimas y empates. Al descanso, 13-13. Y así continuó hasta el final (24-23, min. 50). En los últimos minutos, algunos errores puntuales permitieron al Ikasa hacerse con la victoria y así se certificó el descenso de categoría.
Con todo, en este complicado momento, la entrenadora del Carballal, Ana Alonso, destacó que van a seguir trabajando en el proyecto de cantera del club: “Estamos orgullosas del club que representamos y del proyecto que tenemos y trabajaremos para volver el año que viene a esta categoría”.
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