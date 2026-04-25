La felicidad de los locos: la gran temporada del Vigo 3x3

El equipo femenino del Vigo 3x3 ha concluido su segunda temporada en la Liga de Invierno de la modalidad, regentada ahora directamente por la Federación Española. Siendo ya meritorio su concurso, en un torneo cada vez más exigente y sin otra representación que la olívica al noroeste de Madrid, otras desdichas han convertido en heroica la séptima plaza. La escuadra se ha clasificado para la Copa y el presidente, Luis Ángel Guimeráns, Guime, además de preparar la campaña veraniega, piensa ya en doblar la apuesta.

Guime se había propuesto que el equipo femenino acudiese a las seis sedes –cuatro en Madrid, más Valencia y Barcelona– en que se estructuraba la competición. Y ha cumplido su propósito a pesar de tener que recomponer la plantilla inicial. Claudia Calvelo, campeona de la liga alemana, sólo pudo participar en las dos primeras jornadas por incompatibilidad laboral e incluso un retraso en los vuelos. Nena Trajchevska renunció a su compromiso por sus obligaciones en el cuerpo técnico del Arxil. Y María Lago, la capitana, se rompió menisco y ligamento cruzado en la segunda visita a Madrid.

Veteranía y juventud

«Hubo que juntar veteranía con juventud, jugadoras top y aficionadas», explica Guime sobre la gestión de estos contratiempos. La viguesa Carla Fernández le heredó el brazalete a Lago –eran las dos únicas que seguían desde el año de debut–. Se le añadieron la canaria Ana Rasines Cabrera, la pontevedresa Elena Rodríguez y Raquel Asensio, afincada en Lugo y que también causó baja en la quinta sede por rotura en el sóleo.

Al menos, en la clausura de San Andreu de Llavaneres, sí pudieron reunirse las cuatro –en alguna ocasión han actuado sin suplentes–. Se palpó en su rendimiento. Quedaron quintas, su mejor clasificación parcial y que da acceso a un premio económico, que las jugadoras se reparten de manera íntegra. Además de la séptima plaza general, Asensio ha exhibido su fiabilidad desde el triple y ha sido la sexta máxima anotadora de la liga pese a esa convalecencia puntual.

«El nivel ha subido, con varias internacionales en otros equipos», valora Guime para ensalzar a las suyas. Confiesa: «A título personal, ha sido una temporada complicada para mí. La he disfrutado y sufrido a partes iguales. Casi me vi superado por diversas situaciones a nivel personal y deportivo. No tiré la toalla por mi compromiso con los patrocinadores (Vegalsa, Servisub Bueu, Zorka y Xunta) y con lo que hemos creado. Y en la recta final hasta me he venido arriba».

Tal es su entusiasmo que ya mira con ilusión a la Copa, que se celebrará en Tenerife el 24 y 25 de julio. La actividad se multiplica en verano, en esta disciplina y en el propio Vigo, ya que también entra en acción el conjunto masculino, que estará liderado por David Guerra. «Quiero seguir creciendo y ver hasta dónde podemos llegar», precisa Guime, que pretende que en la próxima Liga de Invierno, que en realidad arranca en otoño, los hombres también estén presentes. «Necesitamos ayuda económica», matiza. «Este año ha sido de locos en todos los sentidos pero al final he quedado contento».