Al fin también ellos: el baloncesto masculino vigués regresa al Nacional Júnior

Buena participación de equipos vigueses en el Campeonato de España Júnior que este domingo arranca en Huelva. En categoría femenina, el Seis do Nadal acude como campeón gallego y el Celta Femxa Zorka lo hace en calidad de subcampeón. En chicos, el representante autonómico es el Tifón Muebles Novobasket, que llega a Huelva como subcampeón gallego.

Las colegialas quedaron encuadradas en el Grupo D, junto con el Spar Gran Canaria, Jansen y Jairis. En lo que respecta a las célticas, cayeron en el Grupo C, junto con el Estudiantes, CBS y Al-Qázerez. Los tres primeros se clasifican para los cruces de octavos de final.

En masculino, el Tifón Muebles Novobasket jugará en el Grupo H, junto con el Mon Port Andratx, La Salle Melilla y el Clavijo. Será un grupo exigente, ya que solamente el primer clasificado se mete en el cruce de octavos de final.

La jornada de este domingo, la primera del campeonato, arranca muy temprano, ya que el primero en jugar será el Seis do Nadal que, a partir de las 9.30 horas, se enfrenta al Spar Gran Canaria, posiblemente el encuentro más complicado de la primera fase. El Celta Femxa Zorka, por su parte, jugará a partir de las 19.30 horas ante el Movistar Estudiantes.

Seis do Nadal. / R.R.

Los chicos del Tifón Muebles Novobasket también jugarán por la tarde, a partir de las 19 horas, ante el Clavijo. Su caso resulta más llamativo que el de Seis do Nadal y Celta. El baloncesto femenino vigués está acostumbrado a estar presente casi cada temporada en la fase final estatal de la categoría júnior. En cambio, el Novobasket es el primer equipo masculino que lo logra desde 2009.

«Es un orgullo enorme», indica el entrenador del Novobasket, Samuel Míguez. «Para el club supone la recompensa a muchos años de trabajo, de constancia y de creer en una forma de hacer las cosas desde la base. Y para Vigo creo que es una alegría importante, porque volvemos a poner al baloncesto masculino de la ciudad en un escaparate nacional. Ojalá sirva para que se valore más todo el trabajo que se hace aquí».

"Seremos nosotros mismos"

«Creo que se han juntado varias cosas», aventura Míguez para explicar esta recuperación. «Por un lado, el club lleva tiempo haciendo las cosas muy bien, con una idea clara de formación. Y por otro, el grupo tiene talento, compromiso y ambición. Cuando esas cosas se juntan, es más fácil competir al máximo nivel».

Respecto al campeonato, promete: «Vamos a ser nosotros mismos. Un equipo intenso y que intenta jugar con ritmo y alegría. Nuestra identidad está en la defensa, en el compromiso colectivo y en no bajar nunca los brazos. Queremos que cualquier rival sepa que va a tener que trabajar muchísimo para ganarnos».