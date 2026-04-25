Baile
Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
Manuel Suárez era padre de los destacados bailarines Daniel y Nerea
Conmoción en el mundo de la danza y en general en el deporte y la cultura de Vigo. Ha fallecido Manuel Suárez, fundador de Dance Academy y padre de los destacados bailarines Daniel y Nerea.
De hecho, fue por el talento de sus hijos que tanto Manuel como Elena Fernández decidieron fundar esa academia en 2013. Y desde ese momento decidieron involucrarse totalmente. Aunque Manuel Suárez no era inicialmente un profesional de ese mundillo, se ha esforzado con entusiasmo en su promoción hasta el último instante. Dance Academy ha puesto en marcha actividades como el campamento veraniego DA Summer o clases gratuitas en centros educativos de la ciudad.
Suárez aún conversaba sobre ello con FARO Escola hace un par de semanas. Hablaba de la danza como «un vehículo para forjar comunidad y reforzar la autoestima y la autonomía personal de los más jóvenes. Nos ha dado muchas satisfacciones, hay muchos padres que nos agradecen el trabajo que hacemos con niños con TDA, con problemas de comunicación; niños que sufren bullying…», declaraba.
Su fallecimiento ha sorprendido. Deja como legado esa pasión transmitida a tantos cientos de vigueses además de los numerosos trofeos que los miembros de Dance Academy, empezando por Daniel y Nerea, han cosechado a nivel nacional e internacional.
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