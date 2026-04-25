El Celta, en modo play off

56-57 CELTA FEMXA ZORKA: Vizmanos (8), Rodríguez (0), Boquete (5), Bermejo (2), Kelliher (16) -cinco inicial- Vennema (7), Gea (14), Martínez (2) y Salinas (2). UNICAJA MIJAS: Rivers (5), Roters (7), Orois (7), Eke (14), García (1) -cinco inicial- Lisbeth (7), Moreno (2), Puiggros (6), Bintou (2) y Galerón (6). PARCIALES: 12-19, 17-16, 11-10 y 16-12.

Se acabó la fase regular para el Celta Femxa Zorka, con la primera derrota en Navia durante toda la temporada. Un partido que no implica cambio alguno en la clasificación, por lo que el Celta Femxa Zorka se medirá en el cruce previo a la «Final Four» al Bosonit Unibasket. Será una eliminatoria a doble vuelta por diferencia de puntos. El próximo sábado se jugará el partido de ida en Logroño y una semana más tarde el de vuelta en el pabellón de Navia.

Cantero volvió a no contar ayer con Diana Cabrera. La argentina sigue todavía recuperándose del fuerte esguince de tobillo que sufrió y probablemente volverá la semana que viene ante Unibasket. Las viguesas se encontraron ayer con un Unicaja que daba la sensación de que se jugaba meterse en el play off. Jugó un baloncesto agresivo, intenso y metiendo la mano. Desde el salto inicial contó con unas directrices de arbitraje en las que dejaban jugar y la lucha dura bajo los tableros.

A las viguesas le costó el primer cuarto entender el partido. Defensivamente tenían problemas con las ayudas. Dentro de la zona se echaba de menos la contundencia de Cabrera, y en la línea exterior no conseguían frenar los lanzamientos triples de las malagueñas, que anotaron tres en el primer cuarto. La madrileña Tayra Eke Benitez, de 22 años y 1.91 de altura, fue una pesadilla para las viguesas. Kelliher tenía que doblar su trabajo bajo el aro ante la ausencia de Cabrera, y en ataque recibía el marcaje de dos contrarias, lo que le cortaba los movimientos.

El Celta Femxa Zorka fue siempre por detrás en el marcador, con un juego irregular que impedía que se acercara. Aún por encima, el equipo vigués se encontró con un mal arbitraje que, intentando que el partido no se le escapara, perjudicaba notablemente al cuadro celeste. Y es que cuando pierdes por un punto, decir que el arbitraje influyó en el desenlace final se puede considerar como un sólido argumento.

Las jugadoras del Celta Femxa Zorka no se vinieron abajo en ningún momento, ni cuando perdían por once puntos. Y es que la verdad era una situación complicada, ya que el play off está a una semana, el resultado final no importaba nada y nadie quería perder.

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A un minuto para el final del partido, el cuadro vigués perdía por siete puntos, 50-57. La afición comenzó a apretar, y el equipo lo agradeció, ya que a 26 segundos para el final conseguía un parcial de 6-0 y se ponía a un punto. El Celta tenía un problema añadido, y es que los dos equipos habían llegado a los minutos finales con muy pocas faltas personales cometidas y eso implicada que hacer falta no permitía ir a la línea de tiros libres. Un aspecto que, esta vez, perjudicó al Celta.