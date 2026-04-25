Baiona corona a los nuevos vencedores del Trofeo Verde

Gran estreno de la temporada de cruceros del Monte Real Club de Yates con la disputa del Trofeo Verde, prueba que reunió este sábado a cerca de 50 barcos y unos 300 regatistas en dos costeras simultáneas, que volvieron a unir Baiona, Sanxenxo y Vigo. Aceites Abril, Bonaventure, Tutatis, Salaño Dos, Arriscao y Seika fueron los vencedores en las distintas categorías puestas en juego.

Tal y como estaba previsto, la jornada arrancó con viento del oeste en la ría de Pontevedra y del suroeste en la de Vigo, con intensidades de entre seis y nueve nudos en el momento de la salida, lo que permitió al comité de regatas dar el bocinazo de forma puntual tanto en Sanxenxo a mediodía como en Vigo a las dos de la tarde. Por delante, dos recorridos de 23 y 13 millas hasta la llegada, situada en plena bahía de Baiona.

La flota de J80 compitiendo rumbo a Baiona. / © Juan Caballero

Entre la flota que partió de Vigo, la victoria en ORC 0-3 fue para el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal (RCN Vigo), que completó el recorrido en menos de dos horas. Por detrás, segundo fue el Magical de Julio Rodríguez (RCN Vigo) y tercero el Bon III de Víctor Carrión (CN Punta Lagoa).

En ORC 4-5, triunfo para el Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo), que logró imponerse por delante del Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo) y del Unus de Luis García (MRCYB), segundo y tercero en la general.

En ORC A Dos volvió a ganar el Salaño Dos de Jacobo Vecino y Brenda Maure (RCN Vigo). Lo hizo, además, con una ventaja de más de doce minutos sobre el segundo clasificado, el Alaska de Federico Enguix y Alejandro Pombo (RCN Rodeira) y trece sobre el Vertigo Sailing de Alfonso Crespo y Alejandro Busto (LM Bouzas), segundo y tercero respectivamente.

En ORC Extra, el podio lo formaron tres de los Fígaro del Monte Real, en los que compitieron alumnos de la Escuela de Vela del club. El primer clasificado fue el Tutatis de José Ignacio Escaned, segundo el Ladeira Dos de María Aruska Botana y tercero el Silleiro de Laura Fernández.

En J80 la victoria se la llevó el Arriscao de Martín Montes (MRCYB), seguido del Abril de Chisco Catalán (RCN Vigo) y del Tres60 de Alejandra Suárez (MRCYB), segundo y tercero respectivamente. Entre los monotipos también participaron dos equipos formados por regatistas de Optimist del club: el Sin Perdón, acompañados por Alechu Retolaza, y el Picacho con Álvaro Franco.

Para los ORC que completaron el recorrido entre Sanxenxo y Baiona, el triunfo se lo llevó el Seika de Antón Paisov (RCN Vigo) por delante del Estrella de Martín Amorín (CD Alagua), segundo clasificado.

Los ORC tras la salida de Vigo. / © Juan Caballero

La jornada concluyó con la entrega de premios a las 19:30 horas con la presencia del presidente del club, José Luis Álvarez; el CEO de Imprime Verde, Daniel Rodríguez, patrocinador principal de la regata; el jefe del Servicio Provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

Durante el acto, además de entregarse los galardones del Trofeo Verde, se hizo también entrega de los premios de la Liga Cíes-Rande, circuito que finalizó este sábado con la celebración de la regata del Monte Real, quinta y última de la temporada.

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El Trofeo Verde ha estado patrocinado por Imprime Verde, un centro de impresión en gran formato y fine-art caracterizado por la calidad y sostenibilidad de sus trabajos, y cuenta con la colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo y el Real Club Náutico de Vigo.